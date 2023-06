Terra e Paixão: resumo da novela de 19 a 24 de junho

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Aline revela a Daniel que sente vergonha dele

Capítulo 37 - Segunda-feira, 19 de junho

Antônio não demonstra interesse em conhecer a moça por quem Daniel está apaixonado. Kelvin sugere a Berenice que acabe com o casamento de Luigi com Petra. Marino alerta Aline para a quantidade de crimes que tem ocorrido nas terras da professora. Kelvin e Ramiro planejam arrancar dinheiro de Luigi. Luigi pede a Kelvin que rapte Berenice. Irene pede a Aline que aconselhe Daniel a ter paciência para assumir a relação com a professora, até que o filho garanta a sucessão dos negócios de Antônio. Luigi dá a tiara falsa para Petra, dizendo que é uma joia de família. Antônio pergunta a Irene o que a mulher foi fazer na casa de Aline.

Capítulo 38 - Terça-feira, 20 de junho

Antônio afirma a Irene que, caso Daniel esteja apaixonado por Aline, deserdará o filho. Tadeu demite Enzo. Tadeu avisa a Gladys que terá que vender o colar para pagar dívidas. Graça diz a Irene que comprará um exame de ultrassom para confirmar a gravidez. Jurecê diz a Yandara que ela viverá um grande amor, mas alerta a neta sobre possíveis sofrimentos. Daniel se emociona ao ver o ultrassom. Antônio comunica a Daniel que o filho será seu sucessor. Irene convence Daniel a aceitar o casamento com Graça. Caio chama Daniel de traidor ao saber que o irmão foi indicado por Antônio para ser o sucessor.

Capítulo 39 - Quarta-feira, 21 de junho

Caio acusa Daniel de querer poder. Enzo tenta reaver seu emprego. Andrade chantageia Anely, exigindo uma parte do dinheiro que ela consegue na internet para não contar o que sabe para Enzo. Angelina aconselha Daniel. Petra avisa a Irene que lutará pela sucessão. Luigi se oferece para ajudar Anely, caso a amiga consiga as alianças de casamento para ele. Caio conta a Aline que Daniel o traiu. Luigi ameaça Andrade. Caio procura Aline para desabafar. Caio reage às ofensas ditas por Antônio. Aline revela a Daniel que sente vergonha dele.

Capítulo 40 - Quinta-feira, 22 de junho

Daniel promete a Aline que usará o poder para construir e pede mais paciência para resolver a situação do casal. Daniel e Caio fazem as pazes. Irene contrata Zezinho para fazer o bufê do casamento de Petra. Berenice exige que Zezinho a ajude a se infiltrar no casamento de Luigi e Petra. Kelvin conta a Luigi que Berenice irá disfarçada de cozinheira no casamento do italiano. Lucinda impede que Gladys expulse a filha de Flor da escola. Laurita dá remédio a Petra. Gladys pede a Tadeu que demita Lucinda. Luigi reage quando Caio lhe diz que eles terão que ficar subordinados às decisões de Daniel.

Capítulo 41 - Sexta-feira, 23 de junho

Caio tem a impressão de que Luigi está interessado no dinheiro da família. Irene diz a Petra e a Luigi que pedirá a Antônio que coloque uma cláusula no contrato de sucessão garantindo os direitos da filha. Franco avisa a Aline que ela perderá suas terras se não pagar a parcela do empréstimo. Caio discute com Aline porque ela não aceita seu dinheiro para pagar o empréstimo. Daniel pede a Silvério que mude alguns detalhes do contrato de sucessão. Aline aceita o empréstimo de Gentil. Aline e Daniel são surpreendidos por Caio enquanto conversam no Paiol.

Capítulo 42 - Sábado, 24 de junho

Daniel espera Aline ir para sua casa com Caio, para não ser visto pelo irmão. Jussara aconselha Aline a colocar Daniel contra a parede para decidir a situação do relacionamento com a filha. Luigi e Anely contratam uma atriz para fingir que é mãe do italiano. Caio aconselha Daniel a ficar com a mulher por quem está apaixonado. Ramiro e outro capanga colocam Berenice em um caixote para ser despachada na transportadora. Daniel pergunta a Aline se Caio está apaixonado por ela e qual o sentimento da professora pelo irmão.