Klara Castanho comemora aniversário de 23 anos com festa intimista

A atriz Klara Castanho mostrou os detalhes da comemoração do seu aniversário de 23 anos

A atriz Klara Castanho completou 23 anos de vida nesta sexta-feira, 6, e comemorou a data especial com uma festa ao lado de seus familiares e amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou alguns cliques da celebração. Nas imagens, a aniversariante surge usando um moletom cinza, enquanto posa sorridente com seu bolo de aniversário personalizado.

Ao abrir o álbum de fotos da festa, Klara aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu ao completar mais um ano de vida. "Obrigada a quem esteve, e a quem desejou. 23. que sorte a minha!", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, ela recebeu mais mensagens de felicitações dos amigos famosos. "Parabéns, gata", disse a atriz e cantora Cleo. "Que seja cheio de bençãos esse ano novo! Loviu!", escreveu o ator Reynaldo Gianecchini. "Parabéns, querida!", comentou a jornalista Sandra Annenberg. "Que Deus te abençoe! Parabéns", desejou a atriz Paloma Bernardi.

Vale lembrar que em junho, Klara finalizou as gravações da terceira temporada da série da Netflix, Bom Dia, Verônica, protagonizada por Tainá Müller. Na ocasião, ela compartilhou registros dos bastidores da trama e se despediu. "Ontem, encerramos a temporada 3 de Bom dia, Verônica. Intensa e conturbada definem bem a temporada. Já já chega pra vocês. Até já", disse ela, que também está no elenco da série 'De Volta Aos Quinze'.

Confira as fotos:

