Klara Castanho celebra fim das gravações da 3ª temporada de 'Bom Dia, Verônica': ''Intensa''

Atrizes Klara Castanho e Tainá Müller mostram bastidores e comentam sobre o fim das gravações de mais uma temporada da série 'Bom Dia, Verônica'

Nesta quinta-feira, 29, atriz Klara Castanho revelou que as gravações da terceira temporada da série da Netflix, Bom Dia, Verônica, protagonizada por Tainá Müller, chegou ao fim.

Em postagem feita em sua conta no Instagram, a artista de 22 anos compartilhou registros dos bastidores da nova parte da trama, que será mais curta, tem estreia prevista para o próximo ano e conta com Rodrigo Santoro e Maitê Proença no elenco.

"Ontem, encerramos a temporada 3 de Bom dia, Verônica. Intensa e conturbada definem bem a temporada. Já já chega pra vocês. Até já", disse Klara na legenda da publicação.

"Te amo, sou sua fã", declarou Maisa nos comentários. "Doida pra assistir!", "Quero a quarta", "Mal posso esperar para maratonar", "Ansiosa", disseram os fãs.

Tainá Müller também usou as redes sociais para comentar sobre o fim das gravações: "Dump #BomDiaVeronica3. Status: missão cumprida. Tá “na lata”. Agora é esperar lançar pra matar a curiosidade. Que jornada!"

Confira as fotos de Klara Castanho nos bastidores 'Bom Dia, Verônica'

Klara Castanho sobre fim das gravações da 3ª termporada de 'Bom Dia, Verônica'

