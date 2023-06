Klara Castanho ganha direito de receber indenização de Antonia Fontenelle

Justiça determina indenização de Antonia Fontenelle para Klara Castanho após processo

A atriz Klara Castanho ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização da apresentadora Antonia Fontenelle. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo. A Justiça determinou que a indenização é no valor de R$ 50 mil para a atriz por danos morais. Porém, ainda cabe recurso da defesa da apresentadora.

O processo foi aberto na época em que Antonia Fontenelle criticou a decisão de Klara Castanho de entregar um bebê para a adoção após o nascimento. Na época, a atriz não queria tornar o assunto público, o que é um direito dela previsto em lei, pois foi vítima de abuso sexual.

Em contato com o site UOL, o advogado de Antonia Fontenelle informou que vai recorrer. "Prevemos a realização de pedidos elucidativos a ínclita Magistrada, almejando a devida correção de qualquer obscuridade, omissão ou contradição que possa existir na decisão questionada. Uma vez sanadas tais circunstâncias, iremos, então, interpor o recurso de apelação, no qual depositamos nossa confiança para a obtenção de uma revogação favorável do julgamento em questão", informou ele em um comunicado.

Klara Castanho falou sobre o que viveu no programa Altas Horas

No Altas Horas, Klara Castanho contou que este foi o momento mais difícil de sua vida e que foi forçada a expor a história por causa dos rumores. “É a minha primeira aparição pública. Eu escolhi vir aqui porque você, Serginho, é muito cuidadoso, sempre me recebeu muito bem e é uma plateia muito amistosa e respeitosa. Meu coração está muito acelerado, é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Eu quero te agradecer por espaço”, disse ela,

“Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que poderia, conseguiria e consigo falar. Eu quero, antes de mais nada, abrir o programa falando sobre isso porque eu sei que é um assunto latente, eu sei que é um assunto que, por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber e estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa e uma equipe que me defende. Eu recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão”, completou.

Por fim, a atriz contou que busca por justiça. “Tem uma coisa que eu quero deixar aqui registrado, que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim de alguma forma. Depois que eu vim à público, de novo, de forma forçada, eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida, todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na justiça, e eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia e o que o meu psicológico podia aguentar e pode. Que bom que eu estou aqui, que bom que é com você, que bom que é com mulheres tão fortes e tão potentes. Finalmente eu consigo chorar, eu consigo colocar para fora. E mais uma vez eu quero muito agradecer o acolhimento de cada um, cada olhar de carinho e de amor, cada carinho que eu recebi e recebo todos os dias. Que bom que foi agora e que bom que foi dessa forma”, finalizou.