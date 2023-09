Reynaldo Gianecchini relembra bastidores de série com Klara Castanho: 'Fez ser leve'

Em entrevista ao Podcast CARAS, Reynaldo Gianecchini ainda falou sobre nova fase na atuação

Desde o fim de seu contrato fixo com a Globo, o ator Reynaldo Gianecchini (50) tem buscado novos desafios. O artista, que esteve no palco dos teatros com a peça A Herança, espera o lançamento da terceira temporada de Bom Dia, Verônica, série estrelada por Tainá Müller e Klara Castanho.

"Em Bom Dia, Verônica, o set era levinho, mesmo com a temática. Estava falando com a Klarinha esses dias que estávamos muito cansados, mas a gente fez ser muito leve", relembrou Gianecchini em entrevista ao Podcast CARAS.

O ator contou que a terceira temporada da produção promete uma grande crescente para os personagens, em especial para Matias. Ele ainda afirma estar animado para ver a chegada dos novos personagens, interpretdos por Rodrigo Santoro e Maitê Proença.

"Eu adorei fazer, não posso dar spoiler nenhum, mas continua super intensa. A primeira temporada mostrava um abuso físico, a segunda foi mais suavizado, está muito mais implícito o abuso. A terceira vem com muita surpresa, com personagens novos", completou.

Gianecchini ainda diz que gosta de ser bastante aberto quanto aos seus personagens, e isso não foi diferente com Matias. Ele conta que tem muitas referências para o vilão, apesar de não ter uma inspiração única, e que isso é levado para suas outras produções também.

Para o futuro, o artista assegura ter muitos convites e novos projetos para escolher. "Agora está uma fase interessante, eu escolho os projetos que vou fazer sem estar preso à nada. Estou muito feliz de estar nessa fase, podendo escolher e fazer com calma."

O ator afirma estar em busca de boas histórias e desafios, que envolvam desde os mocinhos aos vilões. Gianecchini ainda revela estar começando a explorar a área da música, e que, apesar de não ter um musical em vista, quer explorar a vertente.

"Tem muitos desafios que eu quero fazer. Um pequeno spoiler é que está rolando muito para mim o canto e a dança, quero muito me desafiar nessa área. Não sou ator de musical, mas estou cantando no chuveiro", completa.

CONFIRA UM TRECHO DA ENTREVISTA DE REYNALDO GIANECCHINI AO PODCAST CARAS: