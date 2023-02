Reynaldo Gianecchini curte Carnaval em São Paulo e reforça solteirice: "Livre, leve e solto"

Reynaldo Gianecchini curtiu o Desfile das Campeãs e garantiu que estava solteiro no Carnaval

O ator Reynaldo Gianecchini (50) foi uma das estrelas que passaram pelo Camarote Bar Brahma no Desfile das Campeãs neste sábado, 25, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. O artista esbanjou simpatia e garantiu que está mais solteiro do que nunca.

Em uma bate-papo com a CARAS Brasil, Reynaldo Gianecchini afirmou que estava disposto a aproveitar bastante a madrugada de muita festa e garantiu que está com o coração "livre, leve e solto" para engatar novos romances.

Vale destacar que no último ano Giane acabou enfrentando um boato nas redes sociais sobre estar namorando o médico Wadih Vilela, do Mato Grosso do Sul. No entanto, parece que o affair entre eles não foi nada sério e o ator garantiu: "Estou super livre".

Em tempo, Gianecchini agora se prepara para estrelar a peça de teatro A Herança, que estreia em março, em São Paulo. A produção também conta com a participação do ator Bruno Fagundes, com quem viverá um triângulo amoroso.

A montagem deverá ser o primeiro trabalho do artista abordando a temática LGBTQIA+ após ele assumir que já teve experiências com outros homens. Em A Herança, ele viverá Henry, um homem maduro e conservador, que lidou com os dramas envolvendo a pandemia do AIDS nos anos 80.

REYNALDO GIANECCHINI FALOU SOBRE VIDA DE SOLTEIRO

Em dezembro de 2022 o ator Reynaldo Gianecchini comentou sobre seu status de relacionamento após vivenciar boatos sobre sua vida pessoal. Em uma entrevista ao ex-BBB Rodrigo Mussi o artista reforçou que ele ainda está solteiríssimo.

"Faz nove anos que eu não namoro”, disse o ex-namorado de Marília Gabriela durante o podcast Café com Mussi. “Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito muito independente, eu gosto de viajar”, completou.

"Eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou superlivre", continuou.