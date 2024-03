Família É Tudo: Qual foi a causa da morte do pai dos cinco irmãos?

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, o público descobre como foi a morte de Pedro, filho de Frida e pai dos cinco irmãos

Nos próximos capítulos da novela Família É Tudo, da Globo, o público vai descobrir como foi a morte de Pedro (Paulo Tiefenthaler), que é o pai dos cinco irmãos - Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Vênus (Nathalia Dill), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva). A história da causa da morte dele será contada em um flashback na história. Saiba como foi:

Nas cenas, Vênus vai se esforçar para colocar limites nos irmãos, que só pensam neles mesmos e querem gastar o dinheiro da missão da avó Frida (Arlete Salles). Então, ela relembra quando viu o pai morrer na sua frente.

Pedro morreu em um acidente em um teleférico. De acordo com o site Gshow, ele saiu para passear com Vênus para conhecer o pico de um monte. Porém, o bondinho que estava levando os dois para no meio caminho e fica pendurado. Acontece um curto-circuito e um dos cabos explode. Os dois perdem o equilíbrio no bonde e Pedro resolve quebrar uma das janelas.

Quando o bonde está prestes a cair, Pedro salva a vida da filha e afirma: “Diz para os seus irmãos que eu amo todos eles”. Com isso, ele morre.

Elas Por Elas: como será o final de Sérgio

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, Sérgio (Marcos Caruso) vai ser vítima de uma tragédia. O final dele não será nada feliz, mas ainda terá um momento de redenção.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele vai morrer para salvar a vida do neto. Helena (Isabel Teixeira) vai ter um surto quando o pai, Sérgio, e os dois filhos, Giovanni (Filipe Bragança) e Marcos (Luan Argollo) tentam convencê-la a se entregar para a polícia.

Em um momento, Helena estará falando com Giovanni quando Marcos tenta se aproximar dela. Em um gesto rápido, ela dispara um tiro na direção do filho biológico. Porém, Sérgio entra na frente do rapaz e leva o tiro.

Antes de morrer, o empresário pede perdão pelo neto por tê-lo trocado na maternidade. Marcos perdoa o avô e Sérgio morre nos braços dele. Então, Helena é presa.