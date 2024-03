Elas Por Elas: Sérgio é vítima de tragédia no final da novela. Saiba o que acontece

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, Sérgio terá um desfecho trágico em momento familiar. Confira

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, Sérgio (Marcos Caruso) vai ser vítima de uma tragédia. O final dele não será nada feliz, mas ainda terá um momento de redenção.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele vai morrer para salvar a vida do neto. Helena (Isabel Teixeira) vai ter um surto quando o pai, Sérgio, e os dois filhos, Giovanni (Filipe Bragança) e Marcos (Luan Argollo) tentam convencê-la a se entregar para a polícia.

Em um momento, Helena estará falando com Giovanni quando Marcos tenta se aproximar dela. Em um gesto rápido, ela dispara um tiro na direção do filho biológico. Porém, Sérgio entra na frente do rapaz e leva o tiro.

Antes de morrer, o empresário pede perdão pelo neto por tê-lo trocado na maternidade. Marcos perdoa o avô e Sérgio morre nos braços dele. Então, Helena é presa.

Elas Por Elas: Saiba quem matou Bruno

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, o público vai descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo) no passado. Este é um dos grandes mistérios da história e os autores do remake decidiram criar um novo assassino, que vai ser diferente da versão original. Saiba quem:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, os autores vão poupar Natália (Mariana Santos). Ela foi a assassina do próprio irmão gêmeo na primeira versão de Elas Por Elas. Agora, ela estará presente na cena do assassinato, mas quem empurrou Bruno do penhasco foi outro personagem. Agora, o assassino é Sérgio (Marcos Caruso).

Nas cenas, Natália e as amigas decidem fazer uma reconstituição do dia da morte de Bruno. Lá, Natália se lembra do que aconteceu e diz que foi Sérgio quem empurrou Bruno para a morte. O empresário nega que tenha matado o rapaz, mas a verdade virá à tona. Ele estava sendo chantageado por Bruno. No entanto, ele não será condenado pelo crime, que já prescreveu.

Na versão original, Natália empurrou o irmão de uma cachoeira durante uma briga e ele morreu. Ela perdeu a memória daquele dia e só recuperou a lembrança após fazer terapia.