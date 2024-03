Elas Por Elas: Quem matou Bruno? Saiba o final da nova versão

Autores do remake da novela Elas Por Elas decidem mudar o final do mistério sobre a morte de Bruno. Saiba quem é o novo assassino!

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, o público vai descobrir quem matou Bruno (Luan Argollo) no passado. Este é um dos grandes mistérios da história e os autores do remake decidiram criar um novo assassino, que vai ser diferente da versão original. Saiba quem:

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, os autores vão poupar Natália (Mariana Santos). Ela foi a assassina do próprio irmão gêmeo na primeira versão de Elas Por Elas. Agora, ela estará presente na cena do assassinato, mas quem empurrou Bruno do penhasco foi outro personagem. Agora, o assassino é Sérgio (Marcos Caruso) .

Nas cenas, Natália e as amigas decidem fazer uma reconstituição do dia da morte de Bruno. Lá, Natália se lembra do que aconteceu e diz que foi Sérgio quem empurrou Bruno para a morte. O empresário nega que tenha matado o rapaz, mas a verdade virá à tona. Ele estava sendo chantageado por Bruno. No entanto, ele não será condenado pelo crime, que já prescreveu.

Na versão original, Natália empurrou o irmão de uma cachoeira durante uma briga e ele morreu. Ela perdeu a memória daquele dia e só recuperou a lembrança após fazer terapia.

Erro em cena de Renascer

Um detalhe em uma cena da novela Renascer, da Globo, chamou a atenção dos telespectadores em um capítulo da trama. Isso porque um erro de enquadramento revelou que a cenografia da novela pegou um item emprestado de outro programa de TV.

Na cena, Inácia (Edvana Carvalho) apareceu em uma conversa entre Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) e Damião (Xamã) com uma bandeja branca. Na hora do enquadramento, a câmera exibiu a parte inferior da bandeja e deixou à mostra o logotipo de outro programa da emissora.

A bandeja pertencia à equipe do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e foi usada na cenografia da novela Renascer. Porém, a logomarca da atração matinal segue na peça e foi exibida na novela das 9.

Vale lembrar que a Globo mantém um grande acervo com os itens usados em suas novelas e programas de TV, e que podem ser reutilizados em mais de uma atração.