Pegou emprestado? Erro em cena da novela Renascer dá o que falar

Cenografia da novela Renascer comete gafe em cena com a personagem Inácia ao pegar um objeto emprestado de outro programa de TV

Um detalhe em uma cena da novela Renascer, da Globo, chamou a atenção dos telespectadores em um capítulo da trama. Isso porque um erro de enquadramento revelou que a cenografia da novela pegou um item emprestado de outro programa de TV.

Na cena, Inácia (Edvana Carvalho) apareceu em uma conversa entre Zé Inocêncio (Marcos Palmeira) e Damião (Xamã) com uma bandeja branca. Na hora do enquadramento, a câmera exibiu a parte inferior da bandeja e deixou à mostra o logotipo de outro programa da emissora.

A bandeja pertencia à equipe do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e foi usada na cenografia da novela Renascer. Porém, a logomarca da atração matinal segue na peça e foi exibida na novela das 9.

Vale lembrar que a Globo mantém um grande acervo com os itens usados em suas novelas e programas de TV, e que podem ser reutilizados em mais de uma atração.

Cena da novela Renascer - Foto: Reprodução / Globo

Confira o resumo da novela Renascer para os capítulos de 14 a 16 de março:

Capítulo 46 - Quinta-feira, 14 de março

Lu repreende Zinha por debochar de João Pedro, que pegou livros para ler com a professora. Joana confessa a Egídio que sente medo do patrão. José Augusto comunica ao pai que se separou, e que permanecerá na fazenda. Inácia fica confusa, e se comporta como se estivesse no passado. Teca flagra Pitoco e Neno tentando abrir o apartamento de Buba. Deocleciano conta a Morena que, durante a confusão repentina de Inácia, a funcionária mencionou que José Inocêncio queria afogar João Pedro. Teca conta para Pitoco e Neno que Buba ficará com seu filho. Neno tenta convencer Pitoco de aproveitarem a oportunidade da situação de Teca para ganhar dinheiro. Teca não conta a Buba que os amigos a visitaram. Maria Santa aparece para Inácia em uma visão.

Capítulo 47 - Sexta-feira, 15 de março

Maria Santa demonstra preocupação com os filhos para Inácia. Inácia confunde Mariana com Maria Santa. João Pedro alerta José Augusto para o perigo que corre ao ficar perto de Ritinha. Egídio revela a Joaninha que lhe deseja. Augusto fica impressionado com o trabalho de João Pedro e sua equipe. José Augusto se interessa por Lu. Sandra deixa Mariana enciumada ao ver a filha de Egídio conversando com José Inocêncio. José Augusto comenta com João Pedro que Lu pode estar interessada nele. Norberto atira acidentalmente em direção a João Pedro e José Augusto.

Capítulo 48 - Sábado, 16 de março

Norberto fica aliviado por não ter acertado em João Pedro e José Augusto, e questiona o que os irmãos fazem na casa que era de Jacutinga. Egídio avisa a Tião Galinha que Dona Patroa pediu para levar Joaninha para ajudá-la no serviço de casa. Venâncio não aceita a proposta de divórcio de Eliana, e Buba percebe que ele está com ciúmes da ex com Eriberto. Norberto pede a Inácia para consultar Ifá, um oráculo africano. Sandra discute com Egídio. Inácia diz a José Augusto que ele acertou em voltar para a fazenda, e que deve cumprir sua missão de fazer o bem. Norberto sofre de saudades de Jacutinga. Lu tenta convencer Zinha a dar aula sobre os juparás na escola. Sandra encontra João Pedro e questiona ao rapaz se ele sente medo dela.