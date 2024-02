Autor de Família É Tudo revela como criou novela: ‘Um sonho’

Daniel Ortiz, autor de Família É Tudo, revela expectativa para a estreia da próxima novela das 7 e conta como criou sinopse. Substitua de Fuzuê tem estreia prevista para março

Daniel Ortiz (51) não esconde ansiedade para a estreia de Família É Tudo. A nova novela das 7, substituta de Fuzuê, tem previsão de estreia para março. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa. Em entrevista, o autor conta como criou a trama escolhida pela Globo.

“Eu realmente tive um sonho. Estava na época de procurar sinopse, de pensar em ideias quando sonhei com a família que estava presa num casarão e aí sumia a matriarca e eles estavam preocupados com a herança. Eu falei: ‘Será que isso quer dizer alguma coisa?’. A vovó tinha sumido, aí eu falei: ‘Será que eu trabalho nessa história?’. Eu fui trabalhando, desisti numa época, depois voltei. Começou um pouco com esse sonho. Veio o título da novela no sonho A Vovó Sumiu, depois veio a história", revela ele sobre o antigo título.

Apesar de a ideia inicial ter surgido durante um sonho, Ortiz ressalta que a novela é inspirada na vida real. "Mas também tem um pouco do lado pessoal. Eu tenho uma família muito pequena e eu sempre quis ter uma família muito grande, com muitos irmãos, primos, uma casa cheia de gente. Eu acho que botei um pouco na tela o que eu gostaria de ter tido. Imagina ter quatro irmãos. Seria maravilhoso".

Em Família É Tudo, os irmãos Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva) se afastarão após influencias de suas respectivas mães.

"Coloquei a minha vontade, esses irmãos tão diferentes que mais pra frente da novela se darão bem. Esse é o grande desafio da novela, unir essa família. A minha é muito pequena. Sou eu, meu pai, minha irmã e um sobrinho”, diz.

Daniel Ortiz reforça sua expectativa para a recepção do público com Família É Tudo e rasga elogios ao elenco. “Estou bastante feliz com a novela. Ansioso? Claro! A gente nunca sabe como é que o público vai reagir, ainda mais agora que você tem que escrever muitos capítulos antes da estreia, então, escrevi no escuro. Eu estou confiante, estou ainda mais porque esse elenco foi escolhido a dedo. Vocês [atores] me dão essa confiança, essa segurança. Estou muito feliz de trabalhar com vocês. Saibam que realmente vocês foram escolhidos a dedo. Seja o que Deus quiser”, conclui.