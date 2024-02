Ana Carbatti aponta semelhança da vida pessoal com personagem na TV

Ana Carbatti vai viver uma socialite de destaque na nova novela das 7 que tem estreia prevista para 4 de março

Prestes a estrelar mais uma novela de Daniel Ortiz (51), Ana Carbatti (54) reflete sobre as oportunidades que tem recebido na TV. Em Família É Tudo, a próxima das 7, a consagrada atriz vai viver Nanda Mancini, socialite mãe de um filho biológico e uma adotiva. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da nova aposta da Globo para o horário nobre. Em entrevista, a intérprete fala sobre os encontros proporcionados pela arte.

Carbatti já estrelou produções como Salve-se Quem Puder (2019) e Alto Astral (2014). Agora, ela encontra uma personagem com um perfil semelhante ao que vive atualmente. "Eu tenho um filho de 10 anos que é adotado. Eu não pude gerar e, desde que eu adotei o meu filho, tenho feito mães adotivas na televisão. É uma coisa impressionante isso. Mas desde que ele chegou na minha vida, tenho vivido essa experiência. É uma mistura de realidade e ficção, é muito legal", conta.

A atriz relembra que se questionava sobre a necessidade de falar sobre o tema adoção. "Eu me lembro que assim que meu filho chegou eu me sentia muito obrigada inconscientemente a falar da adoção, me via sempre falando sobre isso. Um dia num consultório pediátrico eu fiz um comentário relacionado a isso e uma mãe me falou: 'Todo filho é assim'. Eu disse: 'Amor de mãe é amor de mãe, uma coisa não tem nada a ver com a outra'".

Na novela Família É Tudo, Ana Carbatti vai contracenar com Juliana Paiva, intérprete de Electra (Juliana Paiva), filha da quinta mulher do seu marido. A atriz descreve que o público vai se emocionar com cenas marcantes entre as personagens. "É muito bonita a relação da Nanda com a Electra. No texto que o Daniel [Ortiz] está trazendo o público acaba sabendo que ela não é uma mãe que pegou a menina pra si. É muito significativo, faz parte dos conceitos da Nanda. Pra ela, a Electra é filha dela. Mãe é mãe".

Família É Tudo tem estreia prevista para 4 de março em substituição a Fuzuê. Escrita por Daniel Ortiz e dirigida por Fred Mayrink (48), a trama conta com Alerte Salles (85), Fernando Pavão (53), Lucy Ramos (41) e Thiago Martins (35) no elenco.