Por que a Globo mudou o nome da próxima novela das 7?

Você sabia? A Globo tinha escolhido o título de ‘A Vovó Sumiu’ para a próxima novela das 7, mas mudaram o nome para 'Família é Tudo'. Saiba o motivo!

A próxima novela das 7 da Globo já está sendo produzida nos estúdios da emissora e um detalhe chamou a atenção: O nome da novela mudou! Inicialmente, a trama foi anunciada com o título de ‘A Vovó Sumiu’. Porém, agora, a novela mudou o título para ‘Família É Tudo’. Saiba aqui o motivo da mudança:

De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, a direção da emissora decidiu mudar o nome da novela porque entendeu que transmitia uma ideia equivocada. Eles analisaram que o foco da novela não será o desaparecimento da avó. Isso porque o grande enredo da trama é como os netos da vovó Frida (Arlete Salles) vão cumprir uma condição que ela deixou antes de morrer para que eles tenham acesso à herança. Assim, eles decidiram mudar o título da novela.

Os protagonistas da novela são: Juliana Paiva, Nathalia Dill, Thiago Martins, Isacque Lopes e Ramille. Eles tiveram desavenças no passado, mas vão ter que descobrir um jeito de se dar bem para que possam receber a herança.

O elenco ainda conta com Grace Gianoukas, Cris Vianna, Renato Góes, Jayme Matarazzo, Rafa Kalimann, Daniel Rangel, Daphne Bozaski e muito mais.

Fábio Assunção se despede da Globo

O ator Fábio Assunção anunciou o fim do seu contrato fixo com a Globo após 33 anos de parceria. Na tarde desta sexta-feira, 22, ele contou que seu vínculo com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2023 e que vão passar a assinar contratos por obra quando for convidado para um novo projeto.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista refletiu sobre o seu longo período de trabalho na Globo, já que entrou no canal no início da vida adulta. Por fim, ele desejou um ano novo próspero para ele e seus fãs.

"Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado”, disse ele.

E completou: "E com essas novas figuras e essa nova geração, esses novos talentos que chegam, e essa troca é contínua. Enfim, que venha um 2024 muito próspero para vocês e para mim, e que a gente siga trabalhando muito. é muito especial esse post para mim. Meu agradecimento. Um beijo”.