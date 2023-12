Fábio Assunção encerra o contrato fixo com a Globo após 33 anos

O ator Fábio Assunção anuncia o fim do seu contrato fixo com a Globo após 33 anos: ‘Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos'

O ator Fábio Assunção anunciou o fim do seu contrato fixo com a Globo após 33 anos de parceria. Na tarde desta sexta-feira, 22, ele contou que seu vínculo com a emissora chega ao fim no dia 31 de dezembro de 2023 e que vão passar a assinar contratos por obra quando for convidado para um novo projeto.

Em um vídeo nas redes sociais, o artista refletiu sobre o seu longo período de trabalho na Globo, já que entrou no canal no início da vida adulta. Por fim, ele desejou um ano novo próspero para ele e seus fãs.

"Estou, daqui a 10 dias, fechando um ciclo com a TV Globo de 33 anos. Eu fui para a TV Globo quando eu tinha 19 anos. E, agora, no dia 31, a gente passa a trabalhar em novos formatos. É uma história que não dá para resumir num post, não tem como. Mais da metade da minha vida trabalhando com profissionais, técnicos, diretores, atores, atrizes, roteiristas, escritores, diretores de arte, figuras que já se foram, geniais que já se foram, que eu tenho saudade e gratidão por ter trabalhado”, disse ele.

E completou: "E com essas novas figuras e essa nova geração, esses novos talentos que chegam, e essa troca é contínua. Enfim, que venha um 2024 muito próspero para vocês e para mim, e que a gente siga trabalhando muito. é muito especial esse post para mim. Meu agradecimento. Um beijo”.

View this post on Instagram A post shared by Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)

Fábio Assunção aderiu à dieta cetogênica

Nos últimos dias, o ator Fábio Assunção surpreendeu os fãs ao revelar o que fez para perder peso. O artista emagreceu 30 quilos em um ano ao mudar sua alimentação e aderir aos exercícios físicos. Agora, ele contou ao site da revista GQ Brasil que começou a fazer a dieta cetogênica para secar ainda mais o seu corpo e atingir o seu objetivo. Com essa novidade, a CARAS Brasil conversou com um nutricionista para saber mais sobre como funciona a dieta cetogênica. Saiba mais!