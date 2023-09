Fábio Assunção aderiu à dieta cetogênica. Saiba como funciona essa alimentação!

Nutricionista revela detalhes de como funciona a dieta cetogênica, que foi o método que ajudou Fábio Assunção a perder peso

Nos últimos dias, o ator Fábio Assunção surpreendeu os fãs ao revelar o que fez para perder peso. O artista emagreceu 30 quilos em um ano ao mudar sua alimentação e aderir aos exercícios físicos. Agora, ele contou ao site da revista GQ Brasil que começou a fazer a dieta cetogênica para secar ainda mais o seu corpo e atingir o seu objetivo. Com essa novidade, a CARAS Brasil conversou com um nutricionista para saber mais sobre como funciona a dieta cetogênica. Confira:

A dieta cetogênica tem o foco em consumir evitar o consumo de carboidratos e investir nos alimentos que possuem gorduras saudáveis. “É um plano alimentar de baixo teor de carboidratos, moderado em proteínas e rico em gorduras saudáveis. Seu objetivo é fazer com que o corpo entre em um estado metabólico chamado cetose, no qual ele queima gordura como fonte de energia”, revelou o nutricionista Caian Maroni, da clínica Fernanda Cortez.

Então, ele ainda contou sobre os cuidados que a pessoa precisa seguir antes de fazer essa dieta. "A dieta cetogênica pode ser eficaz para algumas pessoas, mas também requer cuidados especiais devido à sua natureza restritiva. Cuidados como: hidratação, nutrientes essenciais, efeito colateral inicial, ajuste da dieta, ciclos e moderações, tempo devem ser acompanhados por um profissional capacitado", afirmou ele, e completou: "É importante lembrar que a dieta cetogênica não é adequada para todos e deve ser feita sob supervisão nutricional , especialmente se tiver condições médicas preexistentes. Além disso, é essencial manter um equilíbrio adequado de nutrientes e consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer dieta radical".

O nutricionista ainda informou que os resultados da dieta podem variar de pessoa para pessoa e leva em conta alguns fatores, como idade, sexo, metabolismo e atividade física. “A dieta cetogênica é frequentemente considerada como uma abordagem de curto prazo para atingir metas específicas, como perda de peso. A manutenção a longo prazo pode ser desafiadora e deve ser discutida com um profissional de saúde", finalizou.

Gaby Amarantos revela que perdeu 14 quilos

A cantora Gaby Amarantos contou o que fez para emagrecer. A estrela revelou que perdeu 14 quilos nos últimos tempos após aderir a uma alimentação biogênica, que consiste no consumo de grãos, legeminosas e hortaliças germinados.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza. Quero seguir forte e saudável pra poder tremer e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!", disse ela na legenda.