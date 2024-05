Luana Piovani critica ausência do filho na escola e divide opiniões

O desabafo de Luana Piovani gerou controvérsia nas redes sociais. A discussão dividiu internautas quanto à responsabilidade de Pedro Scooby

Enquanto o surfista Pedro Scoobyestá no Rio Grande do Sul oferecendo apoio às vítimas das enchentes, Luana Piovani trouxe à tona em suas redes sociais uma questão preocupante envolvendo o filho deles, Dom, de 12 anos. De acordo com a atriz, desde que o herdeiro deixou sua casa em Portugal para morar com o pai no Brasil, ele ainda não foi à escola. A declaração dividiu internautas após o comentário. Confira.

Segundo Luana, seu filho está 20 dias no Rio de Janeiro e ainda não voltou para escola. Sem citar nomes, ela compartilhou uma captura de tela de diversas pessoas parabenizando o surfista pela iniciativa de apoiar a região sul do país. Na sequência, a apresentadora não hesitou em responder aos comentários: “Para vocês que acham ele o máximo, peguem a senha”, ela disparou.

Nas redes sociais, o vídeo da atriz não foi uma unanimidade e separou opiniões. Alguns usuários do X, antigo Twitter, elogiaram a artista por ter coragem de expor essa situação grave.

"Bizarro como as pessoas não sabem ver nuances e acham que tudo é preto e branco. A boa ação que ele tá fazendo não anula ele ser um péssimo pai e a Luana Piovani tem todo direito de criticar ele, ninguém é 100% bom ou ruim", avaliou uma internauta.

"O pai que é legal com todo mundo, menos com a própria família..e ainda tem gente que defende", questionou outro. "Esse povo (principalmente homens) atacar Luana Piovani sendo que ela é a mãe e mostra tá preocupada com o filho dela que o pai não cuida mesmo morando com ele", ponderou outra.

POR OUTRO LADO

Outra parte dos internautas ficaram do lado de Pedro Scooby. Alguns comentários apontavam que Luana não escolheu o melhor momento para criticar o pai dos seus filhos e que foi um pouco insensível de sua parte.

"Luana Piovani teve 20 dias para reclamar que o filho não estava indo para escola, mas AGORA que ela quer falar, até porque ela não está preocupada com o filho, ela está preocupada em descredibilizar o Pedro Scooby na internet, para ela é um absurdo ele receber elogios", disse uma internauta.

"Eu quase sempre estou do lado da Luana Piovani nos assuntos dela de família que ela expõe, mas agora ela está criticando o Pedro Scooby de estar ajudando no RS, pessoalmente porque o filho deles ainda não foi para escola e ele não está cuidando disso..", avaliou outra.