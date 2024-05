Larissa Manoela reflete sobre início de seu relacionamento com o marido: "Virou vida"

Casada há quatro meses, Larissa Manoela reflete sobre início de seu relacionamento com o marido, o ator André Luiz Frambach; veja!

A atriz Larissa Manoela está super apaixonada por seu marido, o também ator André Luiz Frambach. Casados desde dezembro de 2023, o casal se conheceu nas gravações do filme Modo Avião, de 2020, embora só tenham iniciado um relacionamento em 2022.

Em resposta a um comentário de um fã na internet, a artista refletiu sobre o início do relacionamento dos dois e como esse filme foi uma importante mudança em sua vida. No X, antigo Twitter, um internauta falou sobre o amor entre Larissa e André: "Imagine aceitar um emprego e achar o amor da sua vida".

A atriz fez questão de retweetar o comentário, que continha fotos do casal no filme, e responder seu fã. "Isso aqui é tipo filme. Não pera. É filme. Virou vida", declarou Larissa, que sempre faz questão de demonstrar seu amor para o marido em público.

Isso aqui é tipo filme. Não pera. É filme. Virou vida ❤️ https://t.co/u35IPLHpVq — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) May 6, 2024

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em segredo no dia 17 de dezembro de 2023. O casal celebrou uma pequena cerimônia, que contou com apenas as pessoas mais próximas para comemorar seu amor.

Larissa Manoela fala sobre o desejo de ser mãe

A atriz Larissa Manoela pode aumentar sua família em breve! Casada desde dezembro de 2023 com o também ator André Luiz Frambach, a famosa abriu o jogo sobre maternidade e ainda deu uma data para tentar começar a aumentar sua família com o marido.

Em entrevista ao Universa, do UOL, Larissa confessou que sonha em ser mãe. "Sempre tive o sonho de casar e de ser mãe. Sei que essa segunda parte ainda está longe de se tornar realidade", contou a artista, que disse estar em tratamento contra endometriose.

Segundo ela, o desejo ainda está distante, mas não deve demorar muito para ser colocado em prática. "Tenho muita vontade de ser mãe. Faço acompanhamento ginecológico por conta da endometriose e sei que ela não vai me impedir de engravidar, mas não quero adiar muito, por isso tenho que planejar os próximos anos. Não é um plano para agora, mas para daqui cerca de três anos. O tempo passa muito rápido, por isso preciso pensar, assim como mulheres que gerem seus negócios, a longo prazo", revelou Larissa.