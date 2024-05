Quem são os famosos que estão se destacando nas campanhas para ajudar o Rio Grande do Sul?

Em meio ao caos formado pelas chuvas no Rio Grande do Sul-RS, alguns nomes tem se destacado no apoio às vítimas. Confira

Após chuvas históricas que atingiram as cidades gaúchas no Rio Grande do Sul-RS, deixando destruição e caos, famosos se uniram para colaborar com doações em dinheiro e mantimentos. São diversas campanhas acontecendo ao mesmo tempo na internet e muita ajuda para a população de RS está chegando, contudo, alguns famosos vêm se destacando devido a dedicação em colaborar para minimizar a tragédia. Confira:

Felipe Neto

Fechando diversas parcerias e com o apoio da FAB (Força Aérea Brasileira),Felipe Neto (36), divulgou na última terça-feira, 7, que em menos de 24 horas que iniciou a campanha de arrecadação de fundos, conseguiu chegar a quase R$ 5 milhões. Com isso, foi possível realizar a compra de 220 purificadores de água da PWTech, que transforma a água imprópria para consumo em água 100% potável. A compra realizada pela ação do youtuber irá produzir mais de 1.5 milhão de litros de água por dia, em 220 pontos críticos afetados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Neto 🦉 (@felipeneto)

Felipe nasceu no Rio de Janeiro-RJ e iniciou a carreira na internet em 2010, postando vídeos no canal Youtube, em que tecia críticas de forma cômica à filmes, séries e artistas. Além de youtuber, é empresário, comediante e ator. O seu canal foi o primeiro no Brasil a conquistar 1 milhão de inscritos.

Whinderson Nunes

Após arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações, Whinderson Nunes (29), anunciou nesta quarta-feira, 08, que está enviando drones com kit de proteínas, água e remédios para as vítimas que estão ilhadas em prédios. Nas redes sociais, o humorista informou que os kits estariam sendo disponibilizados desde a madrugada de hoje: “De madrugada, a partir de 1 da manhã, nossos drones começam a entregar kits proteína, água e aparatos pra crianças e adultos nos prédios ilhados, as pessoas estão roubando e impedindo pessoas de ajudar, se você ver alguém levantando um drone gigante, em meu nome, proteja essas pessoas.” escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Whindersson Nunes (@whinderssonnunes)

Whinderson é ator, comediante, cantor, compositor, e atua na internet fazendo vídeos para o Youtube desde 2013. O seu canal é um dos canais com maior número de inscritos do brasil e ele não para por aí! O influenciador digital, possui mais de 50 milhões de seguidores só no Instagram.

Pedro Scooby

Na lista de nomes mais falados pelos feitos admiráveis em RS, Pedro Scooby (35), é um destaque. O surfista está liderando um grupo de atletas capacitados para resgate marítimos e já resgatou diversas pessoas e animais. O time de surfistas formados por ele e seus amigos, entre eles o também ex-bbb e surfista Lucas Chumbo (28), levaram ao local motos aquáticas, coletes-salva vidas e mantimentos para doação.

Nas redes sociais, Scooby tem relatado os feitos da equipe de resgate: “A galera falou da escola Getúlio Vargas, a gente conseguiu achar a escola, tinha gente pra caramba lá, resgatamos todo mundo (...) Achamos um ginásio tinha mais de 20 cachorros, conseguimos levar todos.” contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Pedro Scooby é influenciador digital, ex-bbb, e surfista profissional. É adepto ao free surf e um dos principais nomes no surf de ondas gigantes no mundo.