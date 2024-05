Madonna abre álbum de fotos no Brasil e posa ao lado de Pabllo Vittar

‘Está no meu coração', escreveu a Madonna que publicou fotos inéditas de sua vinda ao Brasil para show no Rio nesta quarta-feira, 08

Madonna publicou, nesta quarta-feira, 08, em suas redes sociais mais fotos do último show da ‘The Celebration Tour’ - que fez história neste último sábado, 04, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois de fazer 80 shows, a rainha do pop fechou a turnê que celebra seus 40 anos de carreira com chave de ouro na apresentação nas terras cariocas.

A cantora compartilhou fotos de momentos inesquecíveis vividos por ela, incluindo cliues ao lado de Pabllo Vittar, que fez uma participação especialíssima ao seu lado, no Rio, ela também apareceu do lado de Diplo, e ao lado de seus bailarinos: "Algumas pequenas memórias do final da minha turnê. O resto estará para sempre no meu coração!", escreveu ela.

Nos comentários os fãs e artistas brasileiros já declaram saudades da loira: “Te amo para sempre Mami, saudades”, escreveu Pabllo Vittar, “Te amo meu amor obrigada por tudo”, escreveu uma fã, “Rainha faz assim né? Perfeita!”, declarou um terceiro.

Saiba qual foi o apelido que Madonna deu para Pabllo Vittar

Pabllo Vittar viveu um momento inesquecível ao participar do show da cantora Madonna no último final de semana. As duas tiveram uma convivência intensa durante os dias anteriores por causa dos ensaios para o show. Com isso, a estrela internacional até deu um apelido para a brasileira.

Em entrevista no Fantástico, da Globo, Pabllo contou que era chamada de ‘filhinha' por Madonna. "Cheguei na segunda-feira no Rio e a gente passou a semana inteira ensaiando aqui no Copacabana [Palace]. Ela me chamando de filhinha! Falei assim: 'vou ter que chamar de mãe', já era a minha mãe, já considero a minha mãe, agora é minha mãe mesmo", afirmou ela.

Então, ela refletiu sobre esta oportunidade em sua carreira. "Essa semana, para mim, parece que você tem aqueles sonhos? Tava sonhando que estava com a Madonna, parece uma coisa muito louca, mas aconteceu e foi real! Espero que esse encontro inspire outras pessoas a continuarem acreditando em seus sonhos e em quem podem ser", declarou ela