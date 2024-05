Você sabia? Príncipe Harry recusou título real para seu filho

Curiosidade da época do nascimento de Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, surpreende os fãs da realeza britânica

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, recusaram um título real para o filho mais velho, Archie, que acaba de completar 5 anos de vida. De acordo com o site The Mirror, o casal não quis que o filho ganhasse um título da realeza quando nasceu.

Quando nasceu, Archie tinha o direito de receber um título real por ser filho de príncipe e Duquesa. Na época, ele teria recebido o título de Conde de Dumbarton. Porém, os pais não quiseram usar o título para o filho.

Hoje em dia, Archie e a irmã caçula, Lilibet, de 2 anos, possuem títulos reais. Os dois receberam os títulos de príncipe e princesa do Reino Unido por causa do avô, o Rei Charles III. Assim que Charles se tornou monarca, ele deu os títulos para seus netos.

A confirmação dos títulos foi feita na época do batizado de Lilibet por meio das páginas oficiais da realeza britânica. No entanto, os especialistas da família real cogitam que Archie e Lilibet não devem usar o título em suas vidas, já que os pais não são mais membros ativos da realeza e eles vivem nos Estados Unidos.

O presente do rei Charles III para o neto

O Rei Charles III deverá presentear o neto Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, com um item especial. De acordo com o especialista na família real britânica Tom Quinn no jornal The Mirror, o monarca fez o presente com as próprias mãos.

O filho de Harry e Meghan completou 5 anos de idade no dia 6 de maio de 2024. Para marcar a data, o avô decidiu separar um presente para ser enviado ao neto, que vive nos Estados Unidos. O especialista contou que ele deverá enviar um quadro que foi pintado por ele mesmo e um cartão de aniversário.

“Há rumores de que ele enviará uma de suas próprias aquarelas para Archie como presente, já que Meghan adora presentes caseiros e não gosta de presentes caros e extravagantes”, afirmou Quinn.

O especialista ainda disse que Charles III tinha planos de fazer uma videochamada com o neto para parabenizá-lo no dia do seu aniversário.