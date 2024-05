Davi ganha homenagem de Ivete e outros artistas em documentário pós-BBB 24

O documentário que detalha a trajetória de Davi estreou nesta quarta-feira, 8! Confira quais artistas prestaram homenagem ao campeão na produção

Nesta quarta-feira, 8, estreou o documentário que contará a trajetória de Davi Brito, campeão do BBB 24. Produzido pelo Globoplay, “Davi - Um cara comum da Bahia” apresenta os detalhes sobre a história do baiano e conta com depoimentos de artistas como Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia e Carolina Dieckmann!

Segundo informações do serviço de streaming, a produção apresenta imagens de momentos marcantes do reality show vencido por Davi, que levou para casa o prêmio de quase R$ 3 milhões. Além de ter "curtas cenas de dramaturgia”, que prometem retratar momentos significativos da jornada do futuro estudante de medicina, incluindo seu relacionamento com Mani Reggo, que terminou pouco depois de ele deixar o programa.

Além de relatos de familiares e amigos do ex-brother, personalidades naturais da Bahia e figuras importantes para Salvador também marcaram presença no documentário. Entre os entrevistados estão a cantora Ivete Sangalo e outros artistas como Márcio Victor, Tia Má, Xanddy Harmonia, Carla Perez, Luis Miranda e Carolina Dieckmann, todos conhecidos por apoiarem o baiano durante sua jornada na casa mais vigiada do Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Globoplay (@globoplay)

O que esperar do documentário de Davi, campeão do BBB 24

“Diante dos olhos de milhões de brasileiros, na casa mais vigiada do país, o então motorista de aplicativo se tornou uma das figuras mais comentadas durante os primeiros meses do ano. Nascido e criado no bairro de Cajazeiras, periferia de Salvador, o brother não só ganhou o prêmio de R$ 2.920.000 – o maior da história do reality – como conquistou mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais e incontáveis fãs, especialmente jovens negros, que passaram a se inspirar na história do campeão”, iniciou um resumo apresentado pelo Globoplay.

E continuou: "Acompanhando Davi desde a saída do BBB 24, o documentário registrou os reencontros e a nova rotina atarefada, do baiano de 21 anos, um dos campeões mais jovens do reality. Do lado de fora, a equipe responsável pela produção também seguiu a expectativa de parentes e fãs pelas ruas de Salvador, no dia da decisão do ‘BBB 24'".

O documentário ainda conta sobre as mudanças na vida de Davi após 3 meses na casa mais vigiada do Brasil. “Das vésperas do anúncio, em Cajazeiras, às primeiras horas fora do confinamento, no Rio de Janeiro, os profissionais descobrem, junto a Davi, o que mudou em sua vida após 100 dias longe do mundo real. Ao longo do filme, seu passado e as diversas profissões que já teve para ganhar seu sustento são revisitados: vendedor de água, de frutas, pedreiro, entregador de pizza, motorista de aplicativo, entre outras”, finalizaram os representantes do serviço de streaming.