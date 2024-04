Filho de Ivete Sangalo faz convite para Davi em live: 'Quando chegar aqui'

Amigos! Durante uma live, Davi, campeão do BBB 24, recebeu um convite especial do filho de Ivete Sangalo após sua volta para Salvador

Campeão do Big Brother Brasil 24, da Globo, Davi Brito ainda está se acostumando com a nova rotina pós-reality show. Com uma agenda cheia de compromissos para cumprir, o ex-brother separou alguns minutos de seu tempo para conversar um pouco com os fãs.

Em seu perfil oficial no Instagram, que já soma mais de 10 milhões de seguidores, Davi realizou uma live na noite de quinta-feira, 18. Ao longo do bate-papo, o vencedor da atual edição do BBB pediu desculpas por sua ausência das redes sociais e explicou que ainda está realizando participações em programas da emissora.

A transmissão ao vivo durou apenas cinco minutos e atingiu cerca de 190 mil pessoas. Entre elas, famosos como a atriz Carolina Dieckmann, que declarou torcida para o jovem desde o início do reality, e o filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady, marcaram presença na live.

O herdeiro da cantora baiana ainda aproveitou o momento para fazer um convite especial ao campeão do BBB 24: o adolescente chamou Davi para curtir um show de Ivete assim que ele retornasse para Salvador.

"Você é brabo, irmão! Quando chegar aqui, vamos para o show", escreveu Marcelo no chat da live. Durante as apresentações da mãe, o adolescente costuma tocar percussão e já faz um grande sucesso com o público.

Davi recebe convite do filho de Ivete Sangalo - Foto: Reprodução / Instagram

Davi cobra por conteúdo exclusivo após ganhar o BBB 24

Apesar de ter conquistado quase três milhões em dinheiro e um milhão em prêmios, Davi já encontrou uma nova maneira de ampliar seu patrimônio aos poucos. Na última quinta-feira, 18, o grande campeão do Big Brother Brasil 24 surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar um canal de conteúdo exclusivo pago.

Através de seu perfil no Instagram, a equipe do ex-motorista de aplicativo anunciou a decisão de cobrar por acesso ao seu conteúdo após a vitória no reality show, sem revelar mais detalhes: "Assine agora para ver conteúdo exclusivo. Recentemente, Davi compartilhou um story exclusivo para assinantes", dizia a publicação na conta do baiano.

Na sequência, o perfil não apenas revelou que já oferecia conteúdo pago, mas também divulgou o valor da assinatura: R$2,90 por mês, com a opção de cancelamento a qualquer momento. Embora o custo não seja expressivo, a iniciativa dividiu opiniões nas redes sociais e a divulgação foi apagada, mas o canal permanece ativo e já conta com alguns membros. Confira!