Campeão do BBB 24, Davi mostra reencontro especial com o pai após o reality

A equipe de Davi dividiu com os fãs um registro especial do ex-brother durante um primeiro encontro com o pai após vencer o BBB 24

Mesmo após o fim da temporada, o Big Brother Brasil 24 segue sendo de grandes surpresas para Davi Brito, vencedor da edição. Fora do confinamento há pouco mais de três dias e com uma agenda cheia de compromissos, o jovem ainda está reencontrando seus familiares aos poucos.

Na noite da última quinta-feira, 18, a equipe do ex-brother dividiu com os fãs um registro para lá de especial do baiano ao lado do pai, Demerval de Brito, que assim como Mani Reggo, namorada de Davi, também desembarcou no Rio de Janeiro para acompanhar a grande final do reality show da Globo no início da semana.

"Davi encontra seu pai nessa noite, que encontro", escreveram na legenda da postagem. Desde que venceu a temporada, o mais novo milionário tem marcado presença em diversas gravações da emissora e, por isso, ainda não conseguiu encontrar Mani Reggo.

Vale lembrar que a TV Globo está realizando gravações da rotina de Davi para um documentário especial sobre sua trajetória de vida. A obra ainda não possui previsão de lançamento e será disponibilizada no Globoplay, plataforma de streaming da emissora.

Segundo informações do site Notícias da TV, internamente, o projeto leva o nome de 'Doc - Campeão do BBB 24'.

Davi é cercado por multidão em primeira aparição nas ruas

Na tarde desta quinta-feira, 18, Davi causou um verdadeiro alvoroço em sua primeira aparição pública depois de conquistar o título de campeão do Big Brother Brasil 24, da Globo. Durante a gravação de um quadro do 'Domingão', o mais novo milionário atraiu uma multidão de fãs e foi tietado nas ruas de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Seguindo a intensa agenda de compromissos depois de se tornar o vencedor do reality show, Davi colocou os pés nas ruas pela primeira vez desde que deixou o confinamento. Ao lado do humorista Diogo Defante, o motorista de aplicativo baiano, que entrou no programa como anônimo, provou que saiu como um dos participantes mais queridos da edição.

Ao caminhar pelas ruas do centro comercial, Davi foi rapidamente cercado por centenas de pessoas. Com um sorriso contagiante e a simpatia que o tornou querido pelo público do programa, o ex-motorista de aplicativo atendeu aos pedidos de fotos, distribuiu abraços e aproveitou ao máximo a calorosa recepção, apesar de pedir 'calma' diversas vezes. Confira!