Vencedor do Big Brother Brasil 24 ganhará documentário no Globoplay

A equipe do streaming já está acompanhando os familiares dos finalistas para contra a trajetória do grande campeão do BBB 24

Além do prêmio milionário, o vencedor do Big Brother Brasil 24 deverá ganhar também um documentário no Globoplay. Segundo o Notícias da TV, uma equipe do streaming acompanhará os finalistas e seus familiares a partir deste domingo, 14, quando sairá a notícia dos 3 finalistas do programa.

Davi já está na final após ter vencido a Prova do Finalista. Na noite de hoje, o público conhecerá os dois brothers que se juntarão ao baiano com o resultado do paredão entre Alane, Isabelle e Matteus.

A produção contará a história de vida do campeão do BBB 24 além de sua trajetória no reality, assim como foi feito com Juliette Freire após vencer o BBB 21 e ganhar o documentário Você Nunca Esteve Sozinha.

Ainda de acordo com o portal, internamente, o projeto leva o nome de 'Doc - Campeão do BBB 24'.

As equipes da emissora começaram a se mobilizar para acompanhar a rotina dos familiares após a eliminação de Beatriz na última quinta-feira, 11. Existe também um interesse em mostrar a torcida dos confinados ao redor do Brasil.

Ainda não há informações sobre o formato do projeto, que poderá ser uma série ou um filme, e nem sobre o nome e a data de estreia.

O trabalho será retomado após 2 anos. O vencedor do BBB 22, Arthur Aguiar também ganharia um documentário, mas sua esposa na época, Mayra Cardi, atrapalhou as negociações com a Globo. Já Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, não teve chance de ter sua trajetória contada.