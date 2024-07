Viúva de Chrystian fala sobre afastamento de Ralf: 'Não via a intenção'

Em entrevista à CARAS Brasil, Key Vieira, fala sobre possíveis arrependimentos e revela se via a intenção de aproximação entre Chrystian e Ralf

Key Vieira (54), viúva de Chrystian, falecido no dia 19 de junho, aos 67 anos, viu a necessidade de se defender após rumores que sucederam a declaração de Ralf (63), irmão de Crystian, que contou que não via o irmão há quatro anos, e após a declaração do filho mais velho do cantor, Flávio Alexandre (48), que acusa a madrasta de ter impedido a aproximação do pai com os filhos. Em entrevista à CARAS Brasil, Key dá detalhes sobre o marido e familiares, fala sobre possíveis arrependimentos e revela se via a intenção de Chrystian em se aproximar de Ralf.

“Não, eu não vejo arrependimento de outras pessoas, pelo menos que tenha chegado até a minha pessoa (...) Não costumo focar nos comentários de terceiros, mas do pouco que vi, o que mais me incomodava eram as respostas das pessoas dizendo que eu não deixava ele ter relação com qualquer pessoa. Isso me incomodou muito porque dessa forma o Chrystian soaria como uma pessoa passiva, que não tinha voz, que qualquer um mandava nele. E isso não é verdade. O Chrystian sempre foi uma pessoa grande, sabia muito bem quem ele era e onde queria chegar. Então eu jamais impediria qualquer coisa que ele quisesse falar ou fazer. Meu marido era forte, maravilhoso, e sempre me ensinava muito. Esse foi o intuito da carta: mostrar para as pessoas que meu marido não era passivo, e sim forte.” explica Key à CARAS Brasil.

Sobre o afastamento dos irmãos durante quatro anos, Key lamenta que eles não tenham conseguido se encontrar a tempo: “Sobre essa espera do Ralf, que o irmão o procurasse, acredito que a lição que fica é que devemos ouvir nosso coração sempre na hora. Se você sentiu vontade, vai lá, dá um abraço, fala o que você sente, do seu amor pela pessoa, tudo na hora. A gente não sabe o dia de amanhã ou o que pode acontecer no próximo minuto. Então não devemos deixar para depois a necessidade de expressar os nossos sentimentos.”

A viúva ainda afirma que Chrystian não tinha nutria nenhuma mágoa pelo irmão, e revela que ele não o procurou, porque estava focado em seu trabalho: “Ele era pura luz, puro amor, quem o conhece sabe disso. Ele era uma pessoa incrível, não era rancoroso. Estava muito focado no trabalho e carreira dele. Acordava muito entusiasmado com tudo que estava acontecendo, com todos os projetos que ele e o empresário estavam traçando. Eu não via a intenção nele de procurar o irmão porque estava focado nos próprios projetos.” finaliza.