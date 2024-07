Sonia Abrão dá opinião polêmica sobre vídeo do filho de Gusttavo Lima

Após vídeo do filho de Gusttavo Lima dirigindo carro viralizar, Sonia Abrão dá opinião e causa ao dizer o que pensa sobre o caso

O vídeo do filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita, Gabriel, de sete anos, dirigindo um carrão dos pais deu o que falar nos últimos dias na internet e até fora dela, chegando nas autoridades inclusive. Diante da repercussão, a apresentadora Sonia Abrão não deixou de opinar sobre o caso e falar o que pensa.

Na bancada de seu programa na RedeTV!, a jornalista falou sobre o sertanejo deixar um menor de idade conduzir o volante do automóvel de luxo. A comandante do A Tarde é Sua então dividiu opiniões nos comentários ao dizer o que pensa sobre o assunto.

"Onde já se viu? É um risco pras crianças e pra quem tá no condomínio, a gente sabe que condomínio não é garantia de não ter trânsito, de não oferecer nenhum risco, muita gente já foi atropelada no próprio condomínio", declarou a apresentadora. Nos comentários, os seguidores não concordaram. "O Gusttavo não mora em um condomínio", falaram sobre ele residir em um terreno só seu. "Não vejo problema nenhum", disseram outros.

Para quem não acompanhou a polêmica, Andressa Suita compartilhou o vídeo em que seu primogênito apareceu dirigindo o carro sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado. Enquanto o pequeno fazia algumas curvas e dirigia em uma área verde sem pedestres, a influenciadora digital gravava a cena do banco traseiro.

Na legenda, Suita brincou com a idade do herdeiro: “7 ou 18?” escreveu a famosa, o que dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores defenderam que o veículo deveria estar no piloto automático e o pequeno apenas acreditava estar dirigindo, outros criticaram a atitude e alertaram sobre os perigos de permitir que uma criança dirija.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Polícia Civil toma decisão sobre vídeo polêmico do filho de Gusttavo Lima

Em nota, a Polícia explicou que, por se tratar de uma propriedade privada, não houve violação das leis: "Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada não aberta à circulação concluiu-se que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro”, disseram.

A equipe ainda acrescentou que não houve violação do Código Penal, justamente por se tratar de uma propriedade da família. Para quem não acompanhou a polêmica, a influenciadora digital compartilhou o momento em que seu primogênito, Gabriel, aparece dirigindo o veículo sozinho, com o irmão mais novo, Samuel, de apenas quatro anos, ao lado.