BBB 24: Enquete aponta virada e possível novo campeão; veja parciais

Na reta final do BBB 24 público acirra disputa entre Alane, Davi, Isabelle e Matteus pelo prêmio; veja porcentagens parciais

Com a final do BBB 24 cada vez mais próxima, as torcidas de Alane (25), Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) estão deixando a decisão cada vez mais acirrada. Saiba a seguir os resultados parciais da enquete entre o top 4 da edição.

Apesar de Davi ser considerado por muitos telespectadores o favorito para vencer a 24ª edição do BBB , o motorista de aplicativo enfrenta uma pequena desvantagem dentre os leitores da CARAS Brasil. De acordo com a enquete, o reality pode ter uma virada.

Até o momento, Davi acumula 36,8% dos votos para levar para casa o prêmio de aproximadamente R$ 3 milhões. No entanto, o baiano perde o posto de primeiro colocado para Matteus. O estudante gaúcho dispara com 42% das escolhas do público.

Bem distante das porcentagens dos colegas de confinamento, Alane e Isabelle conquistaram poucos votos. A dançarina paraense, por exemplo, segue com apenas 10,9% das escolhas do público; enquanto a Cunhã Poranga do Boi Garantido recebeu 10,1% dos votos.

Alane, Isabelle e Matteus ainda se enfrentam no último Paredão da edição, enquanto Davi já está com sua vaga garantida na final. O baiano se tornou o primeiro finalista após uma prova de resistência, em que foi o último a deixar o provódromo, após a paraense desistir.

O finalista deixou o local destinado às provas comemorando enquanto Alane estava deitada no gramado da casa chorando. A atitude dividiu opiniões entre os fãs e telespectadores do programa, que apresentará sua final na próxima terça-feira, 16.

A 24ª temporada do BBB terá sua final com três participantes exibida na próxima terça-feira, 16, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt (49). O último eliminado da edição deixará a casa mais vigiada do Brasil no domingo, 14.

