Fabiana Justus comemora 100 dias do transplante e conta novidade: "Alívio"

Fabiana Justus compartilhou que realizou os exames de sangue dos 100 dias pós-transplante e que seu médico deve liberá-la de mais alguns remédios em breve

A empresária Fabiana Justus recebeu o diagnóstico de leucemia em janeiro deste ano e precisou passar por um transplante de medula óssea em março. Felizmente, a doença já está em remissão e ela compartilhou nesta terça-feira, 02, que realizou os exames de sangue dos 100 dias pós-transplante. Além disso, a novidade é que ela está tomando as primeiras vacinas e o médico deve liberá-la de mais alguns remédios.

"Os exames de sangue de 100 dias", celebrou a filha do empresário Roberto Justus, que mostrou os tubinhos em um saco plástico transparente.

Nesta segunda-feira, 01, ela falou sobre a chegada do dia 100. "Acho que a maior mudança mesmo vai ser quando eu fizer 180 dias, que são seis meses, pós-transplante, que vai ser final de setembro. Mas os 100 primeiros dias são um marco no tratamento. Meus médicos explicam que é porque os primeiros 100 dias são os de maior risco de infecções, maior risco em geral... São dias que quando você passa dá um certo alívio... Um mega alívio", explicou Fabiana.

"Eu comecei a tomar as primeiras vacinas, mas com seis meses eu vou tomar a maior parte delas e vai ser mais legal ainda. Os médicos falam que não vão chegar pra mim, me dar um papel e falar: 'Você está de alta, pode fazer tudo o que quiser'... Vou ter que ir sentindo ao longo do processo", falou.

Menos remédios

"Mas uma coisa que muda muito pra mim é que ele vai começar a tirar alguns remédios. Eu tomo muitos remédios por dia. Eu comecei tomando mais de 40 por dia. Agora já estou tomando um pouco menos, mas acho que na próxima consulta ele vai me liberar de mais alguns. E os médicos já começaram a me liberar para fazer algumas coisas ao ar livre. Eu vou criando essa confiança e eles vão me dando mais liberações", contou.