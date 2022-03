Jane Austen: confira as 5 principais obras da escritora inglesa

A autora de Orgulho e Preconceito conquistou o público com uma boa dose de ironia e romance em suas histórias

Considerada uma das escritoras mais famosas de todos os tempos, Jane Austen nasceu em 16 de dezembro de 1775, na Inglaterra. Autora de grandes clássicos da literatura como “Orgulho e Preconceito” e “Emma”, suas obras, que contam com enredos irônicos, crítica social e protagonismo feminino, seguem conquistando leitores no mundo inteiro décadas depois de sua morte. Seja para conhecer um pouco mais da escrita de Jane ou para viajar em histórias apaixonantes, listamos as 5 principais obras da romancista que você precisa ter na estante! Dá uma olhada: 1. Razão e Sensibilidade: https://amzn.to/3uLJFmW Marianne e Elinor Dashwood são irmãs com personalidades completamente diferentes. A primeira é mais impulsiva e passional, já a segunda, é mais racional e prudente. Vindas de uma família rica, tudo muda quando o patriarca falece e elas passam a viver de uma maneira bem mais modesta do que estavam acostumadas. É nessa nova realidade que Elinor conhece o tímido Edward Ferrars e se apaixona por ele. Marianne, por sua vez, encontra o amor junto ao vivaz Willoughby. Será que elas conseguirão concretizar tais paixões e, nesse caso, a que custo? Ou estariam condenadas a viver, cada qual ao seu modo, os dissabores da desilusão amorosa?

2. Emma: https://amzn.to/3tU1ctW Dona de uma personalidade única e capaz de despertar no leitor o amor e ódio ao mesmo tempo, Emma é profunda e irresistível, talvez por isso seja a única personagem dos seis livros publicados de Austen, em que o próprio nome também é o título da obra. Jovem, bonita, rica e pretensiosa, Emma deseja ser solteira para sempre. Só se preocupa em cuidar do pai e aproveitar toda a sua habilidade como casamenteira, escolhendo parceiros ideais para suas amigas. Quando seu dom para decifrar as intenções íntimas dos outros falha, ela terá de reconsiderar a soberba com que sempre avaliou seus próprios méritos.

3. Persuasão: https://amzn.to/3IXZ0pD Anne Elliot vive na Inglaterra rural do século XIX e encontra o amor no seu pretendente Frederick Wentworth. No entanto, é persuadida pela melhor amiga da sua mãe já falecida, e uma espécie de tutora da família, a não se casar com ele, por conta da situação financeira inferior que Frederick possui. Anos depois, a família de Anne perde uma parte das suas posses e a antiga casa é colocada para locação. Quem a aluga é a irmã do seu antigo amor, que retorna após oito anos na Marinha e se tornou um homem rico. Esse reencontro traz de volta toda a tensão e gera uma profusão dos mais diferentes sentimentos entre eles. Mas, será possível viver uma grande história de amor após tanto tempo separados?

4. A Abadia de Northanger: https://amzn.to/3tWw6Cb Considerado um dos romances mais elaborados da época, "A Abadia de Northanger" foi escrito ainda na juventude de Jane Austen e publicado postumamente, em 1818. Abordando questões humanas sutilmente, a obra conta a história de Catherine Morland, que deixa a tranquila e tediosa vida na zona rural da Inglaterra para passar uma temporada na agitada e sofisticada Bath do final do século XVIII. Catherine é uma jovem ingênua, cheia de energia e leitora voraz de romances góticos. O livro faz uma espécie de paródia a esses romances, especialmente os escritos por Ann Radcliffe.

5. Orgulho E Preconceito: https://amzn.to/3iPGzZJ O romance mais famoso de Jane Austen apresenta ao leitor Elizabeth Bennet, uma das personagens mais fascinantes da literatura. Diferente de sua mãe, Elizabeth não se deixa levar pelas aparências. Antes de considerar qualquer um como um bom partido por sua fortuna e propriedades, Lizzie investiga aspectos que considera muito mais importantes: reputação e caráter. Por isso, ao ser apresentada ao rico e arrogante Fitzwilliam Darcy, sua única reação é o desprezo. No entanto, ao conhecê-lo melhor, as coisas mudam e as perspectivas de Lizzie são abaladas. Inteligente e observadora, ela encarna uma versão alternativa do feminino de sua época: uma mulher que não se conforma às regras do jogo social, mas que as questiona a todo instante.

