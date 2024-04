Davi gera polêmica ao cobrar por conteúdo exclusivo após ganhar o BBB 24

Vai assinar? Davi divide opiniões ao cobrar por acesso a conteúdo exclusivo em suas redes sociais após se tornar o campeão do BBB 24

Apesar de ter conquistado quase três milhões em dinheiro e um milhão em prêmios, Davi já encontrou uma nova maneira de ampliar seu patrimônio aos poucos. Na última quinta-feira, 18, o grande campeão do Big Brother Brasil 24 surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar um canal de conteúdo exclusivo pago.

Através de seu perfil no Instagram, a equipe do ex-motorista de aplicativo anunciou a decisão de cobrar por acesso ao seu conteúdo após a vitória no reality show, sem revelar mais detalhes: “Assine agora para ver conteúdo exclusivo. Recentemente, Davi compartilhou um story exclusivo para assinantes”, dizia a publicação na conta do baiano.

Na sequência, o perfil não apenas revelou que já oferecia conteúdo pago, mas também divulgou o valor da assinatura: R$2,90 por mês, com a opção de cancelamento a qualquer momento. Embora o custo não seja expressivo, a iniciativa dividiu opiniões nas redes sociais e a divulgação foi apagada, mas o canal permanece ativo e já conta com alguns membros.

EMPREENDEDOR! Davi, ganhador do BBB 24, está vendendo conteúdo exclusivo no Instagram por uma assinatura mensal de R$2,90. pic.twitter.com/qYyLJSi1Z9 — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 18, 2024

No X, o antigo Twitter, seguidores criticaram a atitude, argumentando que, como campeão do reality show, ele já recebeu um prêmio significativo ao ser escolhido pelo público. Alguns ainda apontaram que a iniciativa não foi dele, mas sim uma decisão da assessoria. Enquanto isso, outros defendem a escolha do motorista de monetizar seu conteúdo.

“Ele tá querendo ganhar mais uma graninha e vida que segue, quem quiser paga”, disse um admirador. “Davi não tem nada a ver com isso. Ele nem dormiu ainda. Está sendo mal assessorado infelizmente. Não precisa disso”, criticou outro. “Deram 3 milhões pra ele, agora ele vende conteúdo como agradecimento aos seguidores”, detonou mais um.

Vale lembrar que essa não foi a única polêmica que o motorista de aplicativo se envolveu desde que deixou o confinamento. É que o mais novo milionário ainda não conseguiu ver sua namorada, Mani Reggo, após deixar o reality. Inclusive, o distanciamento até levantou especulações sobre o futuro do relacionamento e fez com que sua equipe se pronunciasse.

“Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá encontrá-la, assim como toda a sua família", escreveram para esclarecer os desencontros em meio aos compromissos na emissora.

Irmã de Davi defende após a demora para rever a namorada:

Irmã de Davi Brito, Raquel Brito falou sobre a demora para o reencontro do rapaz com a namorada, Mani Rego. Ele venceu o BBB 24 na madrugada de quarta-feira, 17, e ainda não encontrou a amada até o momento. Com isso, os internautas estão se questionando sobre o motivo para ele não ia ao encontro dela e a irmã dele decidiu explicar.