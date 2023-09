Gaby Amarantos revela que perdeu 14 quilos e conta qual foi sua dieta

Gaby Amarantos conta o que fez para emagrecer e exibe sua nova silhueta: ‘Comida viva’

A cantora Gaby Amarantos contou o que fez para emagrecer. A estrela revelou que perdeu 14 quilos nos últimos tempos após aderir a uma alimentação biogênica, que consiste no consumo de grãos, legeminosas e hortaliças germinados.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos de sua nova silhueta e contou o que achou da mudança em sua dieta.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14 quilos num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer “a xuca” me faria tão bem. Sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza. Quero seguir forte e saudável pra poder tremer e levar a música pop do Norte pelo mundo minhas filhas, mamãe tá acesa e aberta pras coisas lindas que o universo ainda quer me proporcionar!", disse ela na legenda.

Gaby Amarantos faz rara aparição com o marido e o filho

A cantora Gaby Amarantos aproveitou as férias para viajar com a família em dezembro de 2022. Ela abriu um álbum de fotos dos seus passeios com o marido, Gareth Jones, e o filho, Davi, de 13 anos, pela Inglaterra. Os três apareceram muito agasalhados enquanto se divertiam ao ar livre durante o inverno europeu.

"Te amo, Inglaterra. Amo estar com meus boys e com a família britânica. Adoro 'fish and chips', mas sempre sinto falta de um açaí para melhorar tudo”, disse ela na legenda. Gaby e Gareth estão casados desde 2014.