Advogada de Jojo Todynho se pronuncia após novo boato de processo: 'Estamos aguardando'

Procurada pela CARAS Brasil, defesa de Jojo Todynho fala sobre suposto processo enfrentado por cantora com colega de faculdade

O caso envolvendo a briga judicial de Jojo Todynho (26) e sua colega de faculdade acaba de ganhar um novo episódio. Desta vez tem circulado nas redes sociais a informação que a artista teria finalmente recebido a intimação para depor sobre a treta. Procurada pela CARAS Brasil, a defesa da artista negou e garantiu que até então a funkeira segue sem receber nenhum chamado oficial das entidades.

"Ela não foi intimada como estão dizendo. Estamos aguardando os comunicados oficiais, seja da investigação em sede policial, seja da justiça, caso haja realmente a ação. Mas a Jordana não recebeu absolutamente nada para ir a lugar algum", declarou Nathalia Azevedo.

Conforme publicado pelo jornalista Gabriel Perline, do portal IG, Jojo teria que se apresentar na 32ª DP, no bairro Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro, em 28 de maio, às 14h. A unidade fica próxima a faculdade de Direito a qual a cantora tem cursado.

Vale destacar que a situação envolvendo Jojo Todynho ganhou novos contornos no final de abril, após o colunista Ancelmo Gois compartilhar que a estudante Gabriela dos Santos do Nascimento estaria pedindo uma indenização de R$ 100 mil para a funkeira, por conta do desentendimento que viralizou no mês passado.

Leia também: Jojo Todynho afirma desconhecer processo movido por colega de faculdade

Na época, Jojo afirmou que soube da notícia através da imprensa e que não estava informada quanto a sua condição judicial. Além disso, a artista destacou que não teria sido citada e, portanto, não iria dar nenhum tipo de pronunciamento.

Conforme consta no processo, Gabriela afirma que foi alvo de uma agressão física de Jojo após uma confusão se iniciar no grupo do WhatsApp da faculdade e seguir para os corredores da instituição, que fica localizada na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, tudo foi gravado por celulares de outros estudantes e foi possível ver muitos gritos e xingamentos entre as duas.