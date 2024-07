Maíra Cardi revela medida extrema para evitar que o marido veja Sabrina Sato

‘Não pode’: Maíra Cardi toma medida extrema em seu relacionamento para evitar que seu marido veja famosas ‘gostosas’ como Sabrina Sato

Recentemente, Maíra Cardi compartilhou que tomou uma medida extrema em seu relacionamento para evitar que seu marido, o investidor Thiago Nigro, veja fotos de famosas consideradas 'gostosas', como Sabrina Sato. Em entrevista ao podcast Ticaracaticast, a influenciadora digital revelou a decisão para ‘preservar’ seu casamento.

Apesar de Thiago ainda seguir algumas celebridades em suas redes sociais, Maíra revelou que tomou uma medida drástica e proibiu seu marido de ver fotos delas. Para garantir isso, ela silenciou todas as mulheres nas redes sociais dele: “Não é qualquer mulher. Nós combinamos algumas coisas”, a coach fitness detalhou a decisão.

“Incluindo o que não é bom para os olhos. Pra que ele vai ficar hiper estimulando os olhos com alguma coisa que ele não pode? Então, assim, mulheres gostosonas que postam de biquíni, ele não segue nenhuma”, Maira revelou o 'combinado' e em seguida, mostrou que seu marido tem o perfil de algumas famosas silenciadas no Instagram.

“As que eu não excluí, eu silenciei. Ela é muito bonita para ele ficar vendo. Todas as mulheres bonitas e gostosas estão silenciadas”, ela brincou ao exibir o perfil de Sabrina Sato. Na sequência, o apresentador do podcast perguntou se o perfil de Anitta também estava silenciado e a coach disparou sem pensar duas vezes: “Com toda certeza absoluta”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami | Casamento às Cegas 4 (@segueacami)

Vale lembrar que Maíra se casou com o influenciador financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, em agosto do ano passado, após cinco meses de namoro. Antes disso, a influenciadora digital já foi casada com o ator e cantor Arthur Aguiar e inclusive, expôs algumas das infidelidades do ex-marido nas redes sociais.

"Passei a vida inteira achando o máximo não ser ciumenta, tipo criação de galinhas livres que vivem bem soltinhas e comem o que querem, afinal o que é seu volta. Aos 40 descobri que boy de raça come ração em casa, e seus passeios ao sol são controlados aos olhos do dono. Ele vale mais porque é bem cuidado", Maíra falou sobre o ciúmes em sua nova relação.

Filha de Maíra Cardi chama atenção com comentário:

No último domingo, 30, a filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, Sophia, de apenas cinco anos, causou polêmica ao fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre".

Através de suas redes sociais, o cozinheiro da família compartilhou um vídeo do momento em que aparece servindo um prato de macarrão para a herdeira. No entanto, ao perceber o celular com que o chef gravava o vídeo, Sophia fez um comentário irônico sobre o celular do funcionário e a atitude repercutiu nas redes sociais; confira o vídeo.