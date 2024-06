João Baldasserini retorna à Globo e fala sobre novo personagem: "Me divertindo"

Após trabalho no SBT, o ator João Baldasserini voltou para a TV Globo e celebrou seu novo personagem na novela 'Família É tudo'

João Baldasserini usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para falar sobre seu retorno à Globo. Após atuar na novela infantil A Infância de Romeu e Julieta, do SBT, ele foi convidado para entrar em Família É Tudo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator surgiu segurando seu crachá e falou não escondeu sua a felicidade ao voltar para a emissora. Além disso, ele também falou sobre seu personagem, que se chamará Ernesto.

"FAMÍLIA É TUDO, né??? Vamos confessar?! Um bom filho a casa torna! Feliz de entrar na novela do meu amigo querido e parceiro de tantos sucessos, Daniel Ortiz. Obrigado Daniel, obrigado Fred Mayrink pela oportunidade e confiança no meu trabalho", disse o artista no começo do texto.

Depois, João disse que os fãs vão gostar de seu novo personagem. "Já estou me divertindo muito com o Ernesto, tenho certeza que o público vai abraçar esse cara e torcer por ele... ou não... acho que sim... será??? Rsrs. Em breve, Ernesto na sua telinha. Valeu!!!!", finalizou.

Segundo o Gshow, Ernesto Garcia é um produtor musical que já trabalhou na gravadora Mancini. Ele vai ser contratado por Hans (Raphael Logam) para cuidar da carreira de Andrômeda (Ramille), já que o vilão quer destruir a prima. No entanto, Ernesto vai se apaixonar por Andrômeda.

Confira:

