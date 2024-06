João Baldasserini volta à Globo após atuar em novela do SBT

Saiba qual é o novo personagem do ator João Baldasserini na Globo após brilhar na novela A Infância de Romeu e Julieta no SBT

O ator João Baldasserini está de volta à Globo. Ele passou uma temporada no SBT para atuar na novela A Infância de Romeu e Julieta, que chega ao fim em breve. O artista assinou com a emissora carioca para reforçar o elenco de Família É Tudo, atual novela das 7.

Na trama, João viverá Ernesto Garcia, um produtor musical que já trabalhou na gravadora Mancini. Ele vai ser contratado por Hans (Raphael Logam) para cuidar da carreira de Andrômeda (Ramille), já que o vilão quer destruir a prima. No entanto, Ernesto vai se apaixonar por Andrômeda.

Nos bastidores, o ator celebrou o novo trabalho em uma novela de Daniel Ortiz. "Fico muito feliz de voltar a trabalhar com o Daniel (Ortiz), que me presenteou com o Beto, de ‘Haja Coração’, que é um personagem até hoje lembrado pelo público. Gosto muito da forma como ele escreve, de ter a comédia e a humanização dos personagens. Tanto ele quanto o Fred (Mayrink, diretor artístico da novela) sempre me encorajaram a me entregar. É uma parceria de milhões e de muito riso", afirmou ao Gshow.

João Baldasserini está com 40 anos

João Baldasserini completou 40 anos de vida em janeiro de 2024 e comemorou a data especial ao lado de sua família. Nas redes sociais, o ator postou algumas fotos todo sorridente ao lado da mulher, Erica Lopes, e do filho do casal, Heleno, de 4 anos, e refletiu sobre o novo ciclo.

"Hoje o meu sorriso é de quem chega aos 40 anos com muita alegria. Dia 23/01/1984 eu chegava. Hoje sendo pai de uma criança de 4 anos, vejo o quanto é especial festejar a data de um nascimento. Posso dizer também que eu sou um cara muito abençoado: tenho os melhores amigos do mundo, tenho uma família linda, uma companheira e um filho muito amado e que eu sei que me amam", começou o artista.

E completou: "Tenho uma profissão que arrebata o meu coração... não tenho do que reclamar. Os percalços que surgem, hoje aos 40, eu vivo como um processo de amadurecimento na minha vida, escolhi parar de sofrer. Melhor coisa que eu fiz. Eu espero aprender, aprender, viver, amar, e amar mais uns 40 no mínimo. Viva!!! Parabéns, João!", finalizou a postagem.