Ao lado da família, João Baldasserini comemora aniversário: "Abençoado"

O ator João Baldasserini completou 40 anos de vida nesta terça-feira (23) e refletiu sobre o novo ciclo nas redes sociais

João Baldasserini completou 40 anos de vida nesta terça-feira, 23, e comemorou a data especial ao lado de sua família. Nas redes sociais, o ator postou algumas fotos todo sorridente ao lado da mulher, Erica Lopes, e do filho do casal, Heleno, de 4 anos, e refletiu sobre o novo ciclo.

"Hoje o meu sorriso é de quem chega aos 40 anos com muita alegria. Dia 23/01/1984 eu chegava. Hoje sendo pai de uma criança de 4 anos, vejo o quanto é especial festejar a data de um nascimento. Posso dizer também que eu sou um cara muito abençoado: tenho os melhores amigos do mundo, tenho uma família linda, uma companheira e um filho muito amado e que eu sei que me amam", começou o artista.

E completou: "Tenho uma profissão que arrebata o meu coração... não tenho do que reclamar. Os percalços que surgem, hoje aos 40, eu vivo como um processo de amadurecimento na minha vida, escolhi parar de sofrer. Melhor coisa que eu fiz. Eu espero aprender, aprender, viver, amar, e amar mais uns 40 no mínimo. Viva!!! Parabéns, João!", finalizou a postagem.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Baldasserini (@joaobalda)

João avalia mudança na carreira com novela do SBT

João Baldasserini está no elenco de 'A Infância de Romeu e Julieta', novela do SBT. Durante a coletiva de imprensa em que a CARAS Brasil marcou presença, o ator avaliou a mudança em sua carreira ao participar de um folhetim voltado para o público infantil após fazer sete novelas na Globo, onde alcançou o posto de galã.

"Está sendo um desafio porque realmente está sendo uma coisa diferente do que eu fiz nos meus últimos trabalhos na Globo. É um personagem muito legal, é um cara muito do bem, muito bacana. É claro, ele tem uma pitada de humor que eu gosto de colocar, onde tem brecha eu tenho colocar essa pitadinha de humor. Eu estou feliz de estar aqui, de fazer esse trabalho", afirmou o artista. Baldasserini também falou sobre ter sido surpreendido com a união do elenco nos bastidores de A Infância de Romeu e Julieta. Confira a entrevista!