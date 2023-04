João Baldasserini avalia mudança na carreira com novela do SBT

João Baldasserini está no elenco de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT; o ator alcançou o posto de galã na Globo

João Baldasserini (39) integrará o elenco de A Infância de Romeu e Julieta, a nova novela do SBT. Durante a coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira, 27, em que a CARAS Brasil marcou presença, o ator avaliou a mudança em sua carreira ao participar de um folhetim voltado para o público infantil após fazer sete novelas na Globo, onde alcançou o posto de galã.

A trama de Íris Abravanel (74) é a primeira coprodução entre o SBT e o Prime Video. Com estreia em 8 de maio às 20h30 na TV, seus capítulos serão lançados diariamente. Entretanto, no mesmo dia do lançamento, seus primeiros cinco capítulos estarão disponíveis no streaming. Os episódios serão disponibilizados na plataforma todas as sextas-feiras.

O ator estreou na Globo em Tempos Modernos (2010) e seu último trabalho foi Salve-se Quem Puder (2020), paralisada durante a pandemia de coronavírus. João avaliou a mudança em sua carreira. "Está sendo um desafio porque realmente está sendo uma coisa diferente do que eu fiz nos meus últimos trabalhos na Globo. É um personagem muito legal, é um cara muito do bem, muito bacana. É claro, ele tem uma pitada de humor que eu gosto de colocar, onde tem brecha eu tenho colocar essa pitadinha de humor. Eu estou feliz de estar aqui, de fazer esse trabalho", afirmou o artista.

Baldasserini também falou sobre ter sido surpreendido com a união do elenco nos bastidores de A Infância de Romeu e Julieta. "Incrivelmente, acho que nunca fiz uma novela em que eu tenha saído do SBT e encontrado as pessoas fora da emissora. São amigos mesmo! Estou construindo amizades incríveis aqui. Vou falar por mim, mas acredito que isso deva servir para outras pessoas. A rivalidade é só em cena mesmo, mas está sendo um amor, uma parceria inacreditável, como a gente está conectado, todo mundo afim, curtindo, tendo prazer em fazer. Daqui a gente vai para um karaokê! A gente está organizando. É muito legal", contou o ator.