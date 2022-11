João Baldasserini exibe crachá e celebra trabalho no SBT: "Vai ser incrível"

O ator João Baldasserini está no elenco da nova novela do SBT, 'A infância de Romeu e Julieta'

João Baldasserini (38) está de casa nova! Após atuar em diversas novelas da TV Globo, sendo a última Salve-se Quem Puder (2020), o ator é o novo contratado do SBT.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto em que aparece exibindo o crachá e falou sobre a felicidade da fazer parte da emissora de Silvio Santos (91).

"É isso mesmo!!! É com esse sorriso e o coração cheio de alegria e gratidão que venho dizer pra vocês, que sou o mais novo contratado do "Sistema Brasileiro de Televisão", mais conhecido como SBT. E que agora o meu patrão é nada mais, nada menos do que Silvio Santos. Segura essa! Será que o meu salário vai vir em barras de ouro??? Viva!!!", brincou ele.

Baldasserini contou que fará parte do elenco da novela A infância de Romeu e Julieta, escrita por Iris Abravanel (74). "Estou no elenco da nova novela, "A infância de Romeu e Julieta". Só digo uma coisa: vai ser incrível esse trabalho. Aguardem! @primevideobr. Ps: em breve mais novidades", completou o artista, revelando que em breve anunciará mais novidades.

A nova novela, aliás, será uma adaptação da famosa obra de William Shakespeare, mas 'sem a tragédia', segundo o diretor-geral da trama, Ricardo Mantoanelli.

