Após novelas na Globo, João Baldasserini vai atuar no SBT

Ator de ‘Salve-se Quem Puder’, João Baldasserini é apresentado como ator da nova novela do SBT, A Infância de Romeu e Julieta

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 20h26

Nesta segunda-feira, 31, o SBT revelou as primeiras imagens do elenco da nova novela da emissora, A Infância de Romeu e Julieta, que contará com a participação de João Baldasserini, que sai da Globo depois de fazer Salve-se Quem Puder, para fazer parte do elenco da nova produção da emissora de Silvio Santos com o Prime Video.

Escrita por Iris Abravanel, a produção será uma adaptação da famosa obra de William Shakespeare, mas “sem a tragédia”, disse o diretor geral da trama Ricardo Mantoanelli.

Além de João Baldasserini, o elenco conta com o astro mirim Miguel Ângelo e Vittória Seixas, que irão protagonizar o par Romeu e Julieta. A produção conta também com Karin Hills, Matheus Ueta, Lu Grimaldi, Velson D’Souza, Ciro Sales, Guilherme Sant’anna, Lucas Salles, Thamiris Mandú e mais.

E, depois de 20 anos longe do SBT, Bianca Rinaldi está de volta à emissora para fazer parte do elenco de A Infância de Romeu e Julieta. “Estou muito feliz em estar de volta ao SBT. Comecei aqui a minha carreira como atriz, como protagonista", declarou, em entrevista para o Fofocalizando.

Bianca Rinaldi na reunião de elenco de novela - Créditos: Lourival Ribeiro / SBT

A trama da novela se passa em um bairro chamado Castanheiras, onde duas famílias, com ideias diferentes para o bairro, acham motivo para criar discórdia entre si, até que um dia, Romeu conhece Julieta e as famílias rivais têm uma nova oportunidade de trazer paz e união entre o convívio deles.

João Baldasserini posta foto com o filho e reflete sobre a paternidade: "Transformou a minha vida"

Em suas redes sociais, João Baldasserini fez uma reflexão sobre paternidade para celebrar o Dia dos Pais. "Esse menino transformou a minha vida. Eu não vou mentir... No começo logo que ele nasceu, eu fiquei assustado, fiquei com medo de não ser capaz, de não conseguir ser um pai. Eu, comigo mesmo, até então, sempre boicotava minhas relações de afetos profundos, minhas relações amorosas, talvez por medo de ser rejeitado, de ser traído e abandonado", começou.

"Quando o Heleno nasceu eu fui correndo pra terapia dividir minha aflição, meu temor em talvez abandonar esse papel de ser pai. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui apenas convivendo, olhando, respeitando e cuidando do meu filho, eu fui percebendo que eu me tornava mais forte, mais corajoso, e que o sentimento do amor era maravilhoso. Talvez eu tenha vivido boa parte da minha vida com medo de amar. Mas o Heleno veio pra revolucionar meus sentimentos e o meu instinto", acrescentou.

"Hoje me tornei um leão, um homem cheio de coragem, disposto a enfrentar qualquer coisa, qualquer dificuldade, tudo o que for preciso pra cuidar, proteger e estar do lado meu filho, do meu amor. Eu me amo muito graças ao meu filho, e por isso eu te amo muito meu filho. Você é o meu tesouro, minha libertação, meu maior aprendizado diário. Estarei sempre do seu lado, na alegria e na tristeza. Te amo muito Heleno e obrigado por entrar na minha vida. Seu pai!", completou.