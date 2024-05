Sabrina Petraglia passa por transformação no visual para nova personagem

A atriz Sabrina Petraglia mostrou a mudança que fez no visual para viver Maya, sua nova personagem na novela 'Família É Tudo', da Globo

Sabrina Petraglia usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para mostrar que está de visual novo. A atriz alongou e escureceu os fios para dar vida à Maya, nova personagem da novela 'Família É Tudo', da TV Globo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, que mora em Dubai com a família, mostrou os detalhes do processo e falou sobre voltar a atuar. "Vocês pediram e eu voltei! Minha próxima personagem está chegando e passei por uma super transformação para viver Maya", contou ela.

Depois, Sabrina contou quando sua personagem deve aparecer na trama das sete. "Semana que vem em 'Família É Tudo', vocês vão poder viver comigo essa nova personagem. E aí?! Gostaram? Curiosa pra saber o que vocês acharam do meu novo visual", completou.

Os fãs elogiaram a mudança. "Linda", disse uma seguidora. "Que linda!! Já estava com saudades de ver você nas novelas!!!", falou outra. "Que notícia boa!", celebrou uma fã. "Sucesso, Sabrina. Ansiosa pra ver você na novela", comentou mais uma.

Vale lembrar que Sabrina se mudou para Dubai no começo do ano passado com o marido, Ramón Velázquez, e os três filhos. Gael, de cinco anos, Maya, de três, e Léo, de dois.

Confira:

