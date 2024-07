Namorada de Arthur Aguiar detona Maíra Cardi após polêmica com a enteada: “Feia"

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci se pronuncia e detona Maíra Cardi após polêmica envolvendo sua enteada, Sophia

Nesta segunda-feira, 1º, Jheny Santucci, namorada de Arthur Aguiar, decidiu se envolver em uma polêmica. Depois de Maíra Cardi culpar o ex-marido pelo comportamento de sua filha, Sophia, em um vídeo que está causando nas redes sociais, a influenciadora digital se pronunciou e não poupou críticas à coach fitness publicamente.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando a filha de Maíra e Arthur, Sophia, de apenas cinco anos, apareceu debochando de um funcionário da família em um vídeo. Ao perceber o celular com que o cozinheiro estava gravando, ela fez um comentário irônico: "Celular de pobre", dispara a menina, que ainda mostrou seu telefone e apontou que era mais bonito que o dele.

Apesar do chef lidar com a situação de forma bem-humorada, a imagem gerou repercussão nas redes sociais. Arthur se pronunciou para lamentar os ataques e revelar que já corrigiu a menina. Já Maíra defendeu e frisou que a herdeira não aprendeu esse tipo de atitude dentro de sua casa. De acordo com a coach, o pai seria o responsável pela fala da menina.

“Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo com toda certeza do mundo, da mesma forma que reprovo completamente ela escutar músicas para adultos que falam besteiras ou funk, mas infelizmente ela nem sempre volta de lá [casa do pai] como foi", disse ao Léo Dias.

Ao ver a declaração da ex-mulher, Arthur Aguiar comentou nas redes sociais: “PIADA essa declaração né?”. O ator e cantor também recebeu uma mensagem de sua namorada, Jheny, que detonou a atitude da mãe da menina: “Ela chama o padrasto de pai ( por livre espontânea pressão) porque mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe”, iniciou.

“Agora a atitude feia a culpa é do “pai” que ela tanto fala que é ausente? Jejum da internet urgente!!”, Jheny falou sobre a polêmica envolvendo o padrasto da menina, Thiago Nigro. Há alguns meses, o influenciador revelou que sua enteada passou a chamá-lo de pai e ele aceitou o novo título, que também gerou polêmica nas redes sociais.

Vale lembrar que Maíra se casou com o influenciador financeiro Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, em agosto do ano passado, após cinco meses de namoro. Antes disso, ela já foi casada com Arthur Aguiar, que agora namora com a empresária e influenciadora digital Jheny Santucci, com quem tem um filho, o pequeno Gabriel.

Maíra Cardi fala sobre filha chamar Thiago Nigro de pai:

A coach Maíra Cardi quebrou seu silêncio e decidiu falar sobre sua filha, Sophia Aguiar, de 5 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Arthur Aguiar, chamar seu atual marido, o empresário Thiago Nigro, de pai. Em participação do 'Podcats', a influenciadora disse que isso não interfere na relação entre sua filha e pai biológico.

A polêmica surgiu quando Sophia apareceu chamando o padrasto, também conhecido como Primo Rico na internet, de pai. Durante a conversa, Maíra decidiu detalhar o motivo para seus fãs. "A criança chama do que ela categoriza. Então ela olha e fala: 'Bom, essa pessoa que está fazendo isso para mim ela está nesta caixa aqui'”; saiba mais.