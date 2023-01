12 biografias de grandes personalidades para você garantir

Viola Davis, Príncipe Harry e mais: conheça mais sobre a vida de grandes personalidades

Que tal conhecer mais detalhes sobre a vida de grandes personalidades que você sempre admirou? Pensando nisso, preparamos uma lista com 12 biografias de nomes que deixaram a sua marca na história - nas mais diversas áreas - para você descobrir detalhes de suas personalidades, carreiras, vida pessoal e se surpreender!

Confira nossa seleção e aproveite para garantir suas obras favoritas:

1. O que sobra, de Príncipe Harry: https://amzn.to/3GWzXW9

Pela primeira vez, príncipe Harry abre detalhes de sua vida em um livro. Um marco editorial com muita inspiração, revelações, sabedoria, respeito e memórias de um membro da Família Real que, desde seu nascimento, esteve sob os holofotes.

Reprodução/Amazon

2. Em busca de mim, de Viola Davis: https://amzn.to/3vUXdxA

Aclamada internacionalmente, a atriz Viola Davis narra, em sua biografia, detalhes de uma infância difícil e seu caminho até o estrelato. Na obra, os leitores poderão conhecer mais sobre a vida pessoal de Viola e sua busca por um propósito.

Reprodução/Amazon

3. Minha história, de Michelle Obama: https://amzn.to/3GWAl73

Consolidada como uma das mulheres mais cativantes da atualidade, Michelle Obama foi primeira-dama dos Estados Unidos e tornou-se uma importante porta-voz das mulheres pelo mundo. Nesta obra, conhecemos um pouco mais de seu mundo pessoal, experiências que a moldaram, memórias da sua infância e anos como executiva, triunfos e decepções ao longo da vida.

Reprodução/Amazon

4. O rei dos dividendos, de Luiz Barsi Filho: https://amzn.to/3X8fYcE

Luiz Barsi Filho começou a investir no final dos anos 1960, passou por crises e planos econômicos e prosperou em (quase) todos os momentos. Após décadas de trabalho, tornou-se um dos poucos bilionários brasileiros. Nesta autobiografia, expõe sua filosofia para quem deseja aprender a investir com solidez, e narra sua história pessoal para inspirar quem busca superar as adversidades e ser bem-sucedido.

Reprodução/Amazon

5. A marca da vitória, de Phil Knight: https://amzn.to/3W78FAH

Aos 24 anos, depois de viajar como mochileiro pelo mundo, Knight decidiu não seguir o caminho convencional e, com pouco dinheiro, abriu em 1963 uma empresa para importar do Japão tênis de alta qualidade e baixo custo. Nesta obra, conhecemos todo o caminho de Phil Knight até que a Nike se tornasse uma das marcas mais emblemáticas, inovadoras e rentáveis do mundo.

Reprodução/Amazon

6. Rita Lee: uma autobiografia: https://amzn.to/3ZtmNXY

Com honestidade em todas as suas histórias, nesta autobiografia, Rita Lee conta sobre sua infância e primeiros passos na vida artística, nascimento dos filhos, detalhes sobre suas músicas, tropeços e glórias.

Reprodução/Amazon

7. Prólogo, ato, epílogo: memórias, de Fernanda Montenegro: https://amzn.to/3X8cA1s

Em sua obra, Fernanda Montenegro narra suas memórias em prosa afetiva, com muita inteligência e sensibilidade. Em suas páginas, relembra os desafios de criar os filhos sobrevivendo como artistas, a busca permanente pela qualidade, a persistência durante os anos de chumbo, a capacidade constante de reinvenção, o padecimento de Fernando, o inesperado sucesso internacional nos anos 90 e muito mais.

Reprodução/Amazon

8. Eu sou Malala, de Malala Yousafzai: https://amzn.to/3iz8gcF

Quando o Talibã tomou controle do vale do Swat, Malala Yousafzai não desistiu de lutar pelo direito das mulheres de irem à escola. Em 9 de outubro de 2012, aos 15 anos, Malala foi atingida na cabeça por um tiro à queima-roupa enquanto voltava da escola. Aos poucos, teve uma recuperação milagrosa e, aos 17 anos, tornou-se a garota mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Esta obra acompanha a infância da garota no Paquistão, além de muitos detalhes sobre sua vida e sua luta.

Reprodução/Amazon

9. Uma terra prometida, de Barack Obama: https://amzn.to/3W0hL2c

Nesta obra, Barack Obama narra, em suas próprias palavras, a história de sua vida, desde quando era jovem buscando uma identidade, até se tornar líder da maior democracia do mundo. Através de uma jornada cativante, conhecemos suas primeiras aspirações políticas, o momento em que foi eleito presidente, pontos de vista sobre a dinâmica da política partidária dos Estados Unidos e muito mais.

Reprodução/Amazon

10. A autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King e Clayborne Carson: https://amzn.to/3W0i5xW

Um dos maiores símbolos da luta por igualdade, justiça e paz na humanidade, Martin Luther King liderou uma revolução que mudou o mundo inteiro, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Com base em um arquivo inédito de textos do próprio King, incluindo cartas, diários, filmes e gravações, o historiador Clayborne Carson cria um retrato em primeira pessoa do grande líder.

Reprodução/Amazon

11. Aprendizados, de Gisele Bündchen: https://amzn.to/3QzwHmM

Nascida no Rio Grande do Sul, a vida de Gisele Bündchen mudou quando, aos 14 anos, um olheiro a encontrou em uma viagem a São Paulo. A partir de então, estampou quase 450 campanhas publicitárias, mais de 1.200 capas de revistas e participou de cerca de 500 desfiles pelo mundo. Nesta obra, Gisele revela quais ensinamentos a ajudaram a viver com mais significado, de forma consciente e alegre.

Reprodução/Amazon

12. Eu, Elton John: https://amzn.to/3CJlTNr

Em sua primeira e única autobiografia, Elton John relembra sua infância no subúrbio de Londres e o relacionamento difícil com os pais, seu primeiro show nos Estados Unidos com 23 anos, episódios dramáticos de sua vida, o vício em drogas, amizades marcantes e detalhes de sua carreira que entrou para a história.

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy