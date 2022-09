7 máscaras capilares que valem a pena investir

Selecionamos máscaras que vão transformar o seu cabelo

CARAS Digital Publicado em 22/12/2021, às 14h00

Se você quer manter suas madeixas saudáveis, as máscaras capilares não podem faltar na sua rotina de cuidados com o cabelo! E para te ajudar na hora da escolha, separamos algumas opções com fórmulas fantásticas, que você não pode deixar de conhecer e testar. Dá uma olhada:

1. Máscara Reconstrutora Wella Professionals Fusion

Reparando a fibra capilar, esta máscara condiciona enquanto promove uma ação revitalizante e protege os fios contra possíveis novas quebras e agressões.

2. Máscara Inoar Resistance Fibra Bambu

Com fórmula vegana e rica em fibra de bambu e biotina para tratar o fio de dentro para fora, este produto é ideal para ajudar no crescimento saudável do cabelo, já que repara, fortalece e confere brilho.





3. Inner Restore Intense, Senscience

Oferecendo um tratamento intensivo para os fios, esta máscara hidrata, reestrutura e ainda confere um brilho fantástico para as madeixas.

4. Mascara Cavalo Forte, Haskell

Indicado para cabelos fracos e com dificuldade no crescimento, este produto não pesa, é enriquecido em biotina para aumentar a elasticidade das madeixas, pantenol para promover uma hidratação prolongada e queratina para deixar o fio mais resistente.



5. Máscara Ultra Nutritiva PhytoManga, Widi Care

Ideal para todos os tipos de cabelo, esta máscara vegana é rica em extrato de pitanga e manteiga de manga para hidratar os fios enquanto repara a fibra capilar.



6. Máscara Matizadora Specialist Blonde, Amend

Com polissacarídeos nutri-protetores e extrato de mirtilo, esta máscara reconstrói os fios danificados e ainda garante um efeito matizador instantâneo, ajudando a neutralizar tons amarelados ou alaranjados. Sem contar que ela deixa as madeixas mais fortes e brilhosas.

7. Máscara Meu Cacho Minha Vida, Lola Cosmetics

Formulada com óleo de patauá e extratos frutais e vegetais, esta máscara garante efeito hidratante, ajuda a desembaraçar e reconstruir os fios danificados, previne o ressecamento do cabelo mesmo em condições de baixa umidade, melhora a maleabilidade das madeixas e também reduz o efeito fly-way.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ