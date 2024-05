Virginia celebrou aniversário luxuoso antes de cancelar festinha da filha

Por ordem médica, Virginia Fonseca cancelou festinha da primogênita, Maria Alice; semanas antes, ela celebrou seu aniversário em evento luxuoso

Virginia Fonseca (25) se tornou assunto ao contar para seus 46 milhões de seguidores que precisou cancelar a festinha da primogênita, Maria Alice, na escola em que ela estuda após a pequena receber um diagnóstico de gripe forte. Pouco tempo antes, a influenciadora comemorou seu aniversário em um evento luxuoso. Relembre a seguir.

A influenciadora comemorou seu aniversário em meados de abril, em sua nova mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, Virginia usou um look que custou cerca de R$ 772 mil, de acordo com a Quem, e não poupou nos demais detalhes da festa .

Ela escolheu cores vibrantes para a decoração, toda feita em tons de laranja, azul, roxo e rosa. A festa contou com um bolo de três andares, doces finos e um bar especializado apenas para drinks, que vinham com o nome da artista.

O local foi coberto por flores nas cores da decoração, globos espelhados e balões que também combinavam com a paleta de tons escolhidos por Virginia. O local ainda tinha um letreiro gigante com o nome da influenciadora, onde ela posou para diversos cliques.

VEJA DETALHES DA DECORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE VIRGINIA FONSECA:

O menu foi feito para alimentar os convidados durante as 10 horas de festa da influenciadora, e contava com uma grande variedade. Além disso, ela também contou com shows do marido, Zé Felipe (26), e do sogro, Leonardo (60); de Luan Pereira e Marcinho Malemolência; e Vinicius Cavalcante —que já tocou no batizado de Maria Alice e Maria Flor (1), caçula do casal.

Na época, a empresária e também apresentadora usou seu perfil do Instagram para falar sobre a festa e agradecer à sua família pelo momento especial. "Meu aniversário foi ontem, mas optei por comemorar hoje e graças a Deus tenho motivo de sobra! Mais um ciclo com muita saúde, paz, amor, uma familia abençoada, amigos maravilhosos, tudo perfeito."

"Ontem estreamos o Sabadou com Virginia, ficamos na vice-liderança e batemos 5.1 de pico de audiência… então assim, toda honra e glória a Deus! Só agradecer, nada a reclamar, viva! 2024 é nosso", completou ela, que havia acabado de estrear seu programa semanal no SBT.

E O ANIVERSÁRIO DE MARIA ALICE?

A primogênita de Virginia irá completar três anos nesta quinta-feira, 30. A empresária afirmou que pretendia fazer uma festinha na escola que a filha frequenta após ela ser diagnosticada com uma gripe forte, assim como sua avó Poliana Rocha (47).

Ela planejava uma festa para comemorar o dia especial com os coleguinhas da creche que Maria Alice ingressou neste ano. Porém, ela recebeu o diagnóstico de gripe forte e os médicos aconselharam que não mandassem a pequena para a escola, o que fez com que ela precisasse cancelar os planos.

Apesar disso, a influenciadora planeja uma festa para a pequena nesta quinta, em que também é comemorado o feriado de Corpus Christi. Através de seus Stories do Instagram, ela contou que a festa de aniversário da primogênita terá shows infantis e uma apresentação de Léo Santana (36), o GG da Bahia. Já a festinha na escola deve ficar para a semana seguinte, quando a pequena voltar a frequentar normalmente as aulas.

Pouco tempo antes do diagnóstico de Maria Alice, a avó das pequenas, a jornalista Poliana Rocha, contou para os seguidores que também contraiu uma gripe. Para seguir as orientações médicas, ela ficou afastada das netas e chegou a desabafar sobre a saudade que sentiu em seus Stories do Instagram.