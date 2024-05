Virginia surge com relógio de luxo no aniversário da filha; saiba valor

Ao lado da família, Virginia Fonseca comemorou o aniversário de 3 anos da primogênita, Maria Alice, em uma festa nesta quinta-feira, 30

Virginia Fonseca (25) chamou atenção ao surgir com um relógio de luxo no aniversário de Maria Alice (3), sua filha primogênita com o cantor Zé Felipe (26). A grande festa aconteceu nesta quinta-feira, 30, e encantou os seguidores da família.

O modelo escolhido por Virginia é da empresa francesa Cartier , especializada na produção de objetos de luxo como relógios e jóias, e faz parte da linha de acessórios de luxo panthère —criada na década de 1980 fazendo uma alusão à pantera.

Apesar de não ter divulgado qual o relógio exato, Virginia parece estar usando um modelo pequeno da coleção, que varia entre R$ 156 mil e R$ 186 mil. Porém, a linha oferece outros relógios que chegam a custar R$ 900 mil no site oficial.

Leia também: Festa da filha de Virginia, casamento de Angélica e treta com Neymar agitaram semana! Veja resumo

Nesta quinta-feira, a pequena Maria Alice completou três anos e comemorou a data especial com uma festa no tema de super heróis. A comemoração contou com atrações para os pequenos e também um show de Léo Santana (36), conhecido como o GG da Bahia.

O evento aconteceu após a primogênita de Virginia pegar uma gripe forte, na mesma semana em que a avó, Poliana Rocha (47) também teve o mesmo diagnóstico. Com isso, a empresária e influenciadora precisou cancelar a comemoração que a filha faria para os amigos da escola.

Há algumas semanas, a apresentadora do Sabadou com Virginia também celebrou o seu aniversário de 25 anos. Em meados de abril, ela deu uma festa em sua nova mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, Virginia usou um look que custou cerca de R$ 772 mil, de acordo com a Quem, e não poupou nos demais detalhes da celebração.

CONFIRA FOTOS DE VIRGINIA NO ANIVERSÁRIO DA PRIMOGÊNITA, MARIA ALICE: