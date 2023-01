BBB 23: Ex-integrante do Rouge é cotada para o reality show

Colunista aponta o nome de ex-cantora do grupo Rouge para o grupo Camarote do BBB 23, que estreia em 16 de janeiro

Um novo nome entrou para a lista de artistas cotados para participar do BBB 23, da Globo. Neste sábado, 7, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou que a cantora Aline Wirley, que é ex-integrante do grupo Rouge, estaria confirmada no reality show. Ela pode ser uma das integrantes do grupo Camarote do reality show, que estreia em 16 de janeiro.

Leo Dias ainda contou que o nome de Aline Wirley já era cotado pelos fãs há algumas semanas. Vale lembrar que Aline é casada com o ator Igor Rickli, e é mãe de Antônio, de 8 anos.

Por enquanto, a Globo não confirmou nenhum nome de participante do BBB 23. A emissora só costuma divulgar a lista oficial de participantes poucos dias antes da estreia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Wirley (@alinewirley)

BBB 23 terá Casa de Vidro

A TV Globo já confirmou que o BBB 23 terá uma casa de vidro montada em um shopping. A dinâmica pode começar antes do início da nova temporada do programa e a emissora já anunciou que os integrantes da Casa de Vidro terão uma função determinando no time de moradores da sede do programa. Porém, os detalhes ainda não foram divulgados.