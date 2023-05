Depois de affair no BBB 23, Bruna Griphao e Gabriel Santana almoçam juntos

Atores Bruna Griphao e Gabriel Santana aparecem almoçando juntos nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 15, a atriz Bruna Griphao (24) e o ator Gabriel Santana (23) apareceram almoçando juntos após viver um quase affair no reality show da TV Globo, Big Brother Brasil 23. Em suas redes sociais, a mais nova cantora compartilhou um registro para mostrar o momento ao lado do colega de confinamento.

“Segundou”, escreveu a atriz, para ilustrar a publicação que fez em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, marcando o ator na postagem. Os dois foram almoçar comida japonesa. Antes do encontro, tanto Bruna quanto Gabriel mostraram que estavam na academia.

Bruna Griphao e Gabriel Santana viveram um romance dentro do Big Brother Brasil 23, reality show no qual a atriz chegou a ser finalista, ficando na terceira colocação. Durante o confinamento, o ator chegou a se declarar diversas vezes para a atriz, que não o correspondeu logo de cara, mas se aproximou bastante do jovem dentro do programa.

Durante uma festa do reality show da TV Globo, Griphao e Santana chegaram a flertar muito, mas o tão esperado beijo acabou não acontecendo, porque Bruna estava bêbada e Gabriel respeitou a situação, e não quis mais que acontecesse. A atitude do famoso foi elogiada por muitas pessoas, principalmente pelo apresentador do programa, Tadeu Schmidt.

Bruna Griphao e Gabriel Santana estão almoçando juntos! Essa amizade vingou né? pic.twitter.com/82qCE0QEzh — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 15, 2023

Bruna Griphao relembra o BBB 23

Logo depois da grande final do BBB 23, Bruna Griphao comentou se achou que participar do BBB era o que esperava quando aceitou o convite. "Não era nada do que eu imaginava! Demora a cair a ficha de que estamos sendo gravados. Só conseguimos perceber quando assistimos a algumas coisas de lá de dentro. Por exemplo, lembro que caiu a minha ficha quando eu assisti ao vídeo do Fred indo para o quarto branco, exibido na festa dele do líder. Ali eu fiquei: “Caramba, estamos realmente sendo filmados”. Porque a gente esquece, só vive a vida. Viver o ‘Big Brother Brasil’ é muito diferente de assistir. Eu, pelo menos, quando assistia, não tinha noção das dinâmicas. Lá dentro você entende cada uma delas com perfeição, é o que você sabe viver, o que você sabe fazer, o que você espera. Ficamos imaginando: “Fulano vai ter um contragolpe, mas que pode ser do mais votado do líder ou da casa, etc”. É muito louco, eu não esperava que fosse ficar tão imersa nessa atmosfera. O BBB é muito além do que eu esperava. É um jogo de pessoas, sim, mas também é um jogo jogado. É muito doido quando você entende que os participantes são peças também. Tudo tem uma proporção maior do que a gente imagina. Quando vemos a dimensão de uma prova, a dimensão do jogo da discórdia, etc, falamos: “Tá rolando e é real”. As pessoas vêm assistir às nossas trocas no jogo que são, também, as nossas trocas na vida. Além disso, eu não imaginava encontrar pessoas de quem gostasse tanto, tantas amizades e afetos. Foi tudo muito além do que eu esperava em vários quesitos", afirmou.

Por fim, ela comentou sobre o seu futuro. "Espero e quero trabalhar muito, agora, com as duas coisas [música e atuação]. Estou com saudade de atuar, estou com saudade do começo dessa carreira de cantora, que ainda nem começou (risos). Quero voltar, me dedicar, estudar, fazer tudo certinho. Fazer arte, que para mim era o que eu mais estava sentindo falta de fazer no BBB. Arte, para mim, sempre foi terapia, cura", afirmou.