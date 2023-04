Bruna Griphao abre o jogo sobre a vida amorosa após o BBB 23

Gabriel Fop ou Gabriel Santana? Bruna Griphao fala sobre os rumores a respeito de sua vida amorosa após ficar em terceiro lugar no BBB 23

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao está vivendo o seu primeiro dia longe do confinamento do BBB 23, da Globo, que chegou ao fim na noite de terça-feira, 25. Durante sua maratona de compromissos nos estúdios da emissora, ela comentou sobre a sua vida amorosa.

Durante o reality show, ela viveu um affair com Gabriel Fop e também foi shippada com Gabriel Santana. Porém, ela contou que está solteira e não quer pensar em relacionamento no momento.

"Agora eu vou ficar um tempo tentando me organizar, entender, terapia... Por enquanto, sozinha. Sozinha, mas muito bem acompanhada", afirmou ela ao site Gshow.

Além disso, Bruna Griphao também comentou se achou que participar do BBB era o que esperava quando aceitou o convite. "Não era nada do que eu imaginava! Demora a cair a ficha de que estamos sendo gravados. Só conseguimos perceber quando assistimos a algumas coisas de lá de dentro. Por exemplo, lembro que caiu a minha ficha quando eu assisti ao vídeo do Fred indo para o quarto branco, exibido na festa dele do líder. Ali eu fiquei: “Caramba, estamos realmente sendo filmados”. Porque a gente esquece, só vive a vida. Viver o ‘Big Brother Brasil’ é muito diferente de assistir. Eu, pelo menos, quando assistia, não tinha noção das dinâmicas. Lá dentro você entende cada uma delas com perfeição, é o que você sabe viver, o que você sabe fazer, o que você espera. Ficamos imaginando: “Fulano vai ter um contragolpe, mas que pode ser do mais votado do líder ou da casa, etc”. É muito louco, eu não esperava que fosse ficar tão imersa nessa atmosfera. O BBB é muito além do que eu esperava. É um jogo de pessoas, sim, mas também é um jogo jogado. É muito doido quando você entende que os participantes são peças também. Tudo tem uma proporção maior do que a gente imagina. Quando vemos a dimensão de uma prova, a dimensão do jogo da discórdia, etc, falamos: “Tá rolando e é real”. As pessoas vêm assistir as nossas trocas no jogo que são, também, as nossas trocas na vida. Além disso, eu não imaginava encontrar pessoas de quem gostasse tanto, tantas amizades e afetos. Foi tudo muito além do que eu esperava em vários quesitos", afirmou.

Por fim, ela comentou sobre o seu futuro. "Espero e quero trabalhar muito, agora, com as duas coisas [música e atuação]. Estou com saudade de atuar, estou com saudade do começo dessa carreira de cantora, que ainda nem começou (risos). Quero voltar, me dedicar, estudar, fazer tudo certinho. Fazer arte, que para mim era o que eu mais estava sentindo falta de fazer no BBB. Arte, para mim, sempre foi terapia, cura. E já posso adiantar: meu próximo lançamento na música é no dia 3 de maio!", afirmou.

