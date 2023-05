Ficaram! Bruna Griphao e Gabriel Santana são vistos aos beijos em festa

Após quase affair no BBB 23, atores Bruna Griphao e Gabriel Santana são vistos em clima de romance em festa da também ex-BBB Marvvila

Do BBB para a vida! Na noite de segunda-feira, 15, aconteceu a festa de aniversário de Marvvila, com a presença de ex-BBBs. Os atores Bruna Griphao (24) e Gabriel Santana (23) foram flagrados em clima de muito romance durante a comemoração de 24 anos da pagodeira no Rio de Janeiro.

Após viverem um quase affair no reality show da TV Globo, Big Brother Brasil 23, em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver os dois trocando beijos. Segundo post na página Segue a Cami, os ex-BBBs foram embora da festa juntos.

Na segunda-feira, 15, Bruna e Gabriel Santana apareceram almoçando juntos. Em suas redes sociais, a atriz mostrou o momento ao lado do colega de confinamento. “Segundou”, escreveu, marcando o ator na postagem.

Confira os registros de Bruna Griphao e Gabriel Santana em clima de romance:

É oficial! Amanda e Cara de Sapato decidem o futuro

Cada dia mais próximos após o fim do BBB23, Amanda Meirelles e Antonio Cara de Sapato seguem despistando os fãs, mas já fizeram um acordo para o futuro. Eles acabaram de ter uma conversa decisiva sobre o que vai acontecer entre os dois.

Segundo informações do jornal Extra, os dois se encontraram na casa do também ex-BBB Fred Bruno. Prestes a voltar para os Estados Unidos, ele conversou com a campeã sobre qual será o futuro.

Longe das câmeras, o casal combinou que os dois não vão ficar com ninguém nesse período em que estarão distantes. A conversa rolou bem longe das redes sociais e do olhar curioso das fãs.