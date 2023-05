É oficial! Amanda e Cara de Sapato decidem o futuro e firmam acordo de exclusividade

Amanda e Cara de Sapato decidem o futuro dos dois; lutador embarca para os Estados Unidos nesta semana

Cada dia mais próximos após o fim do BBB23, Amanda Meirelles e Antonio Cara de Sapato seguem despistando os fãs, mas já fizeram um acordo para o futuro. Eles acabaram de ter uma conversa decisiva sobre o que vai acontecer entre os dois.

Segundo informações do jornal 'Extra', os dois se encontraram na casa do também ex-BBB Fred Bruno. Prestes a voltar para os Estados Unidos, ele conversou com a campeã sobre qual será o futuro entre os dois.

Longe das câmeras, o casal combinou que os dois não vão ficar com ninguém nesse período em que estarão distantes. A conversa rolou bem longe das redes sociais e do olhar curioso das fãs.

Leia também:Cara de Sapato e Amanda estão namorando? Entenda relação dos ex-BBBs

Ainda de acordo com o jornal, os amigos próximos sabem que eles estão ficando . Só que, por enquanto, nenhum dos dois quer que o romance se torne público. Amanda e Cara de Sapato foram vistos juntos em vários momentos desde que deixaram o programa.

ÁUDIO VAZADO

Um áudio vazado nesta quarta-feira, 10, e atribuído à equipe de Amanda traz detalhes sobre a relação da médica com o lutador Cara de Sapato está dando o que falar. Isso porque a gravação ainda traz críticas à família da campeã do BBB23.

“Os pais dela é (sic) difícil. Obviamente, eles amam muito ela, só que eles entendem, né? Velho, tô louca pra que eles voltem pra Bahia. Eu não sei quando, como é que vai rolar… Se assim que acabar a agenda aqui no Rio, ela vai direto pra São Paulo ou se ela vai voltar pra Campo Largo”, diz uma suposta contratada da médica.

Por fim, a pessoa ainda fala sobre o irmão de Amanda. “O Lucas (irmão de Amanda) é muito engraçado às vezes, só que ele é biscoiteiro pra caralh*! Ele fica soltando umas m*rdas, mano. P*ta que pariu! Hoje ele me solta uma foto com a tag do Cara de Sapato de novo! Que ódio! Ele falou m*rda também no encontro de fãs”.